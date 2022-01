Amalia Năstase, din nou probleme cu greutatea. “Dacă mi-a plăcut șaorma...” + Ce dietă urmează în prezent

Amalia Năstase are din nou probleme cu greutatea, după ce reușise să slăbească, în urmă cu mai mult timp, peste 30 de kilograme. Ultimele luni au dat-o, însă, cu totul peste cap, iar când s-a cântărit, după Sărbători, a rămas șocată. În prezent, urmează o dietă special făcută pentru ea.

Amalia Năstase a acumulat 15 kilograme în ultimele opt luni, motiv pentru care a început o dietă. Nu înainte să-și facă analizele de sânge și de hormoni.

“Atunci când suntem tineri, organismul funcționează ceas, apoi după 40 de ani se încetinește metabolismul. Au fost vreo 7-8 luni în care am fost foarte stresată și am pus vreo 15 kilograme înapoi din cele pierdute acum trei ani. Cumva faptul că am reușit să slăbesc 30 de kilograme mi-a dat sentimentul că pot și mă gândeam mereu că oricum le pot da jos”, a declarat Amalia Năstase, potrivit click.ro.

Amalia Năstase: “Urmez o dietă special făcută pentru mine”

Fosta soție a lui Ilie Năstase nu disperă și a început o dietă personalizată de nutriție funcțională special făcută pentru ea.

“De toate aceste lucruri se ocupă un medic de medicină funcțională. Am făcut analize de sânge, de hormoni și urmez o dietă special făcută pentru mine, pentru greutatea mea. Am început o dietă personalizată de nutriție funcțională cu diete customizate de către doctor Ioana Berciu. Aceste diete sunt concepute în funcție de nevoile fiecăruia, de la femei însărcinate pâna la cei care au un stil de viață vegan, gluten free, keto, paleo, pentru cei cu probleme digestive și balonare, pentru boli autoimune sau boli inflamatorii și multe altele”, a mai spus Amalia Năstase.

“Adio, vin! De băut numai apă”

Totodată, Amalia Năstase a vorbit și despre alimentele pe care le mănâncă în această perioadă. Are în plan să slăbească 15 kilograme. Trebuie să renunțe, printre altele, la pâine, dulciuri și paste. Setea și-o poate potoli doar cu apă.

“De exemplu unii mănâncă carne și se îngrașă, eu trebuie să mănânc carne ca să slăbesc. Legume mute și proteine: ou, iaurt, carne, pește, fructe de mare. Nu am voie pâine, deloc dulciuri și nici paste. De băut numai apă. Adio vin! Voi ține această dietă o lună, chiar două. Trebuie să slăbesc 15 kilograme. Dacă mi-a plăcut șaorma!”, a declarat Amalia Năstase.