Amalia Năstase, mesaj dur pentru bărbați: “Nu e normal să spui unei femei că s-a îngrășat. Ai o problemă dacă mă jignești”

Amalia Năstase are din nou probleme cu greutatea, după ce reușise să slăbească, în urmă cu mai mult timp, peste 30 de kilograme. A început o dietă special făcută pentru ea și a fost la medic unde i-au fost administrate vitamine. Fosta soție a lui Ilie Năstase are, totodată, un mesaj dur pentru bărbați.

Ultimele luni au dat-o cu totul peste cap pe Amalia Năstase, iar când s-a cântărit, după Sărbători, a rămas șocată. A acumulat 15 kilograme în doar 8 luni, iar în prezent se chinuie, din nou, să slăbească. Invitată la un post de televiziune, fosta soție a lui Ilie Năstase a vorbit despre dieta pe care o urmează în prezent.

“Nu fac teroare în casă când țin eu dieta. Nu pot să-i țin pe copii cu ce mănânc eu. Eu nu mă simt vinovat când mănânc prostii. Azi am mâncat trei ouă și cu trei felii de bacon. Mai târziu mănânc buger de pui cu avocado și salată, fără pâine. Aseară am mâncat mâncare chinezească din legume cu sos. Am voie doar apă, îmi lipsesc fructele mănâncăm multe”, a declarat Amalia Năstase, la Pro TV.

Ce dietă urmează Amalia Năstase

Fosta soție a lui Ilie Năstase a început dieta de luni, iar miercuri a fost la medic, unde i-au fost administrate vitamine.

“Am început dieta de luni, ieri am făcut vitamine la doctor. În viață găsești multe diete, problema e să menții rezultatele. Ai nevoie de mai mult decât o simplă dietă. Rezistența la insulină e o nenorocire, care se ține de anumiți oameni, nu de toți”, a mai precizat Amalia Năstase.

“Soțul mi-a zis că sunt cea mai frumoasă femeie din lume”

Totodată, Amalia Năstase nu i-a uitat pe bărbații care jignesc și judecă femeile cu kilograme în plus. “Și asta cu îngrășatul, nu e normal să spui unei femei că s-a îngrășat. Nu trebuie să punctezi tot timpul. La noi nu există decență. La noi lumea ce gândește scoate pe gură. Omul care te jignește pe tine ca femeie are el o problemă în viața lui. Eu am văzut prima că m-am îngrășat înaintea voastră. Norocul meu că bărbatu-meu mi-a zis că eu sunt cea mai frumoasă femeie din lume”, a adăugat Amalia Năstase.

