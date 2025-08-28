Ambasada Republicii Bangladesh, prima reacție în cazul livratorului agresat: ”Sincere mulțumiri!”

Ambasada Bangladesh a oferit o primă reacție după ce un livrator din această țară a fost jignit și lovit de un tânăr de 20 de ani. Reprezentanța diplomatică a transmis un mesaj important pentru cetățenii români, dar și pentru comunitatea de muncitorii din Bangladesh care se află la muncă în România.

În urmă cu două zile, un tânăr de 20 de ani a jignit și lovit cu pumnul în față un livrator asiatic din Bangladesh. Incidentul a avut loc pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei. Supărat că ”îi este invadată țara”, în timp ce îl lovea, românul a început să îi strige în limba engleză: ”Du-te înapoi în țara ta” și ”Ești un invadator!”.

Încidentul a fost surprins de un polițist care se afla în zonă. Andrei Jianu se afla în timpul liber, însă nu a ezitat să acționeze. Acesta l-a imobilizat pe tânărul de 20 de ani și l-a predat colegilor de la Secția 7 de Poliție – vezi AICI declarațiile polițistului.

Prima reacție a Ambasadei Bangladesh după ce un livrator asiatic a fost lovit de un român

Oficialii ambasadei Bangladesh în România i-au mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru faptul că a condamnat gestul tânărul de 20 de ani

”Ambasada Bangladeshului la București transmite sincere mulțumiri Președintelui României pentru declarația sa oportună și principială prin care a condamnat agresiunea asupra unui cetățean bangladez în noaptea de 26 august 2025 și pentru reafirmarea angajamentului durabil al României față de solidaritate, ospitalitate și toleranță.

Bangladesh și România au relații bilaterale excelente, susținute de o cooperare de lungă durată în domeniul educației, comerțului, mobilității forței de muncă și schimburilor culturale. Muncitorii expatriați din Bangladesh aduc o contribuție valoroasă societății și economiei românești, servind în același timp ca o punte vitală în consolidarea legăturilor de prietenie și parteneriat între cele două țări”.

În continuarea mesajului, reprezentanții Ambasadei Bangladesh i-a mulțumit polițistului român pentru intervenția promptă cu care a sărit în ajutorul livratorului și le-a mulțumit tuturor românilor pentru interesul acordat acestui caz.

”Ambasada apreciază sincer intervenția rapidă și decisivă a unui polițist român aflat în afara serviciului, care l-a imobilizat pe agresor și a asigurat arestarea acestuia. Ambasada mulțumește, de asemenea, autorităților și poporului român pentru sprijinul acordat victimei din Bangladesh în acest incident recent și tuturor cetățenilor din Bangladesh aflați în România, în general.

Ambasada sfătuiește lucrătorii din Bangladesh aflați în România să nu se descurajeze din cauza acestui incident izolat și le cere să își continue munca cu încredere. Ambasada îi încurajează să se adreseze fără ezitare Ambasadei în cazul în care au nevoie de asistență sau sprijin”, a fost mesajul publicat pe pagina oficială a Ambasadei Bangladesh de la București.

