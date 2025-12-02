Amendă de 3.000 de lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac asta în 2025

Anunț important pentru românii care locuiesc la bloc! Încălcarea legislației poate fi sancționată cu amenzi ce pot ajunge până la 3.000 de lei. Mulți locatari nu țin cont de această regulă!

Locatarii blocurilor din România trebuie să țină cont de această regulă. Spațiul de depozitare comun și boxele trebuie să rămână un spațiu sigur și liber, astfel încât oamenii să nu fie puși în pericol. Depozitarea necorespunzătoare a obiectelor se pedepsește cu amenzi usturătoare. Legea interzice depozitarea următoarelor obiecte/substanțe în zonele destinate tuturor celor care locuiesc în acea clădire.

Amenzi de până la 3.000 de lei pentru românii de la bloc

Conform legii nr. 230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociaților de proprietari, precum și regulile privind administrarea și utilizarea spațiilor comune dintr-un bloc de locuințe, spațiile comune sunt destinate depozitării obiectelor ușoare și nepericuloase.

Regula se aplică și în cazul obiectelor depozitate în boxele din subsolul blocului. Locatarii nu au să depoziteze materiale inflamabile, bezină, motorină, uleiuri, dezinfectanți și alte lichise/substanțe periculoase, deoarece pot duce la riscuri de incendii.

De asemenea în boxele de la subsolul blocului este interzisă depozitarea obiectelor masive, dulapuri mari sau periculoase, aparate electrocasnice voluminoase sau defece. Proprietarii de boxe au obligativitatea de a menține locul aerisit, curat și organizat. Nerespectarea regulilor poate atrage amenzi de până la 3.000 de lei.

Legea definește proprietatea comună următoarele spații: scările, holurile, acoperișul, subsolurile, instalațiile comune (conducte de apă, gaze, electricitate) și alte elemente destinate uzului colectiv. Proprietatea individuală este reprezentată de apartamentele sau de spațiile care sunt deținute de fiecare locatar.

