Amendă de 1.600 lei pentru toți stăpânii de câini din România care fac această greșeală. Un botoșănean tocmai a pățit-o

De: Alina Drăgan 27/11/2025 | 08:29
Mulți sunt românii care au animale de companie, însă nu toți știu și regulile atunci când vine vorba de patrupedul lor. Un botoșănean a încasat o amendă serioasă, după ce a ieșit la plimbare cu câinele său în jurul blocului. Bărbatul a fost oprit de un echipaj al Poliției Locale Botoșani și a fost sancționat cu amendă maximă.

Cei care sunt iubitori de câini și au astfel de animale de companie trebuie să știe că, atunci când își scot patrupedul la plimbare, trebuie să fie echipați corespunzător. În funcție de talia câinelui, stăpânii trebuie să aibă lesă, botniță și să strângă mereu după animalele lor. Ei bine, un botoșănean a uitat de reguli, iar asta l-a costat scump.

Amendă de 1.600 lei pentru un botoșănean

Proprietarul unui câine de companie din Botoșani a fost sancționat cu o amendă de 1.600 de lei. Acesta se afla la plimbare cu animalul său, un bichon, și a fost sesizat de un echipaj de la Poliția Locală Botoșani. Oamenii legii l-au oprit și au făcut un control de rutină.

Ei bine, se pare că bărbatul nu avea câinele în lesă, nici carnetul de sănătate care ar fi trebuie luat la plimbarea în fața blocului și nici pungile pentru a strânge în urma lui. Astfel, acesta a fost sancționat cu 1.600 de lei, amenda maximă.

Așadar, posesorii de animale trebuie să fie foarte atenți atunci când își scot patrupezii la plimbare. Aceștia trebuie să fie echipați corespunzător, căci în caz contrar riscă amenzi usturătoare.

În lege este prevăzută obligativitatea pentru posesorii de animale la plimbare pe domeniul public: câinii să fie ținuți în lesă; dacă sunt de talie mare sau sunt periculoși/agresivi trebuie să poarte și botniță. De asemenea, stăpânii trebuie să aibă asupra lor pungi și mănuși (sau unelte) pentru colectarea deșeurilor animalului, iar după colectare punga trebuie închisă etanș și aruncată într-un coș de gunoi.

În regulament se precizează și obligația deținerii carnetului de sănătate al animalelor, cu consemnarea numărului de microcip și a vaccinului antirabic. Cei care nu respectă aceste obligații pot primi amenzi: între 1.000 și 1.600 lei pentru persoanele fizice, iar pentru persoane juridice între 2.000 și 2.500 lei.

