Amenzi uriașe pentru pietonii care fac asta pe stradă. Unde se aplică legea

Noile modificări ale Codului Rutier vizează și utilizarea telefoanelor mobile la trecerile de pietoni. Cei care nu acordă atenția traficului și sunt distrași de telefon sau orice alt dispozitiv electronic riscă să primească amendă. Iată despre ce este vorba!

Pietonii din Slovacia se vor confrunta cu o schimbare majoră în ceea ce privește utilizarea telefoanelor mobile în timp ce merg pe stradă. Modificarea schimbă textul articolului 53 alineatul (2) din Codul rutier. Conform noilor prevederi, pietonul va fi obligat, înainte de a intra pe trecerea de pietoni, să urmărească situația din trafic și să țină cont de viteza și distanța vehiculelor care se apropie. De asemenea, nu va putea intra brusc pe trecerea de pietoni.

Pietonii care nu respectă legea sunt pasibili de amendă

În expunerea de motive, autorii proiectului de lege explică faptul că scopul modificării este de a răspunde situațiilor în care pietonii nu sunt atenți la traficul rutier. Totodată, aceștia subliniază că interdicția nu se referă la simpla deținere a telefonului mobil, ci la utilizarea acestuia într-un mod care afectează capacitatea de a urmări traficul.

„Înainte de a intra pe trecerea de pietoni și în timpul traversării acesteia, pietonul nu are voie să utilizeze un telefon sau alte dispozitive de telecomunicații, audiovizuale sau similare într-un mod care îi reduce capacitatea de a urmări situația traficului rutier”, se menționează în proiect.

Poliția a confirmat pentru presa din Slovacia că încălcarea acestei reguli va constitui o contravenție. Amenda poate ajunge la 100 de euro

„Sancțiunea pentru contravenția menționată este de 50 de euro în cazul amenzilor aplicate pe loc și de 100 de euro în cazul procedurii de somație”, au precizat polițiștii.

Prin urmare, dacă un pieton, la intrarea pe trecerea de pietoni sau în timpul traversării, nu acordă suficientă atenție traficului din cauza utilizării telefonului mobil sau a altui dispozitiv, acesta riscă o sancțiune financiară. Noua lege va intra în vigoare de la 1 septembrie 2026.

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