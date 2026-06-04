Acasă » Știri » Amenzi uriașe pentru pietonii care fac asta pe stradă. Unde se aplică legea

Amenzi uriașe pentru pietonii care fac asta pe stradă. Unde se aplică legea

De: Irina Vlad 04/06/2026 | 15:03
Amenzi uriașe pentru pietonii care fac asta pe stradă. Unde se aplică legea
sursă foto: Freepik.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Noile modificări ale Codului Rutier vizează și utilizarea telefoanelor mobile la trecerile de pietoni. Cei care nu acordă atenția traficului și sunt distrași de telefon sau orice alt dispozitiv electronic riscă să primească amendă. Iată despre ce este vorba!

Pietonii din Slovacia se vor confrunta cu o schimbare majoră în ceea ce privește utilizarea telefoanelor mobile în timp ce merg pe stradă. Modificarea schimbă textul articolului 53 alineatul (2) din Codul rutier. Conform noilor prevederi, pietonul va fi obligat, înainte de a intra pe trecerea de pietoni, să urmărească situația din trafic și să țină cont de viteza și distanța vehiculelor care se apropie. De asemenea, nu va putea intra brusc pe trecerea de pietoni.

Pietonii care nu respectă legea sunt pasibili de amendă/ sursă foto: Freepik.com

Pietonii care nu respectă legea sunt pasibili de amendă

În expunerea de motive, autorii proiectului de lege explică faptul că scopul modificării este de a răspunde situațiilor în care pietonii nu sunt atenți la traficul rutier. Totodată, aceștia subliniază că interdicția nu se referă la simpla deținere a telefonului mobil, ci la utilizarea acestuia într-un mod care afectează capacitatea de a urmări traficul.

„Înainte de a intra pe trecerea de pietoni și în timpul traversării acesteia, pietonul nu are voie să utilizeze un telefon sau alte dispozitive de telecomunicații, audiovizuale sau similare într-un mod care îi reduce capacitatea de a urmări situația traficului rutier”, se menționează în proiect.

Poliția a confirmat pentru presa din Slovacia că încălcarea acestei reguli va constitui o contravenție. Amenda poate ajunge la 100 de euro

„Sancțiunea pentru contravenția menționată este de 50 de euro în cazul amenzilor aplicate pe loc și de 100 de euro în cazul procedurii de somație”, au precizat polițiștii.

Prin urmare, dacă un pieton, la intrarea pe trecerea de pietoni sau în timpul traversării, nu acordă suficientă atenție traficului din cauza utilizării telefonului mobil sau a altui dispozitiv, acesta riscă o sancțiune financiară. Noua lege va intra în vigoare de la 1 septembrie 2026.

Profesoară din Iași, la un pas să fie răpită de un șofer Bolt. Gestul extrem făcut femeia de 44 de ani ca să scape

Rămas pieton 2 luni, un fost șofer Bolt a comandat un Uber până la Aeroportul Otopeni. Câți bani a plătit: „Cât am făcut ride-sharing, nu dădea tarife din astea”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum s-a îmbrăcat Roxana la nunta lui Dani, fiul lui Florin Salam? Ținută matchy cu manelistul
Știri
Cum s-a îmbrăcat Roxana la nunta lui Dani, fiul lui Florin Salam? Ținută matchy cu manelistul
(P) Culorile care fac o cameră să pară mai mare și mai scumpă
Știri
(P) Culorile care fac o cameră să pară mai mare și mai scumpă
Cea mai nebună stradă! Oamenii se leagă de stâlpi să nu cadă
Mediafax
Cea mai nebună stradă! Oamenii se leagă de stâlpi să nu cadă
Angajații Metrorex, chinuiți de oprirea lifturilor din Palatul CFR. Unii dintre ei fac ture pe scări de la etajul 4 la 9, zi de zi: „Avem colegi mai în vârstă care și-au prelungit concediile medicale”
Gandul.ro
Angajații Metrorex, chinuiți de oprirea lifturilor din Palatul CFR. Unii dintre ei fac...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic demontează clișeele din mentalul colectiv
Adevarul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic...
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a surprins Austria
Mediafax
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a...
Parteneri
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm!...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Rocsana Marcu și-a luat diplomă în Drept. Câți bani ia pentru cursurile pe care le predă și de ce vedeta este încă singură. „Cu dragostea...nimic!”
Click.ro
Rocsana Marcu și-a luat diplomă în Drept. Câți bani ia pentru cursurile pe care le...
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este explicația
Digi 24
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este...
SUV, break sau monovolum. Care e, de fapt, cea mai practică mașină pentru o familie
Promotor.ro
SUV, break sau monovolum. Care e, de fapt, cea mai practică mașină pentru o familie
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la...
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
go4it.ro
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Angajații Metrorex, chinuiți de oprirea lifturilor din Palatul CFR. Unii dintre ei fac ture pe scări de la etajul 4 la 9, zi de zi: „Avem colegi mai în vârstă care și-au prelungit concediile medicale”
Gandul.ro
Angajații Metrorex, chinuiți de oprirea lifturilor din Palatul CFR. Unii dintre ei fac ture pe...
ULTIMA ORĂ
Cum s-a îmbrăcat Roxana la nunta lui Dani, fiul lui Florin Salam? Ținută matchy cu manelistul
Cum s-a îmbrăcat Roxana la nunta lui Dani, fiul lui Florin Salam? Ținută matchy cu manelistul
(P) Culorile care fac o cameră să pară mai mare și mai scumpă
(P) Culorile care fac o cameră să pară mai mare și mai scumpă
Noi detalii despre crima din Piatra Neamț. Tânărul plănuia demult să își omoare tatăl
Noi detalii despre crima din Piatra Neamț. Tânărul plănuia demult să își omoare tatăl
Ce s-ar întâmpla cu Melania Trump dacă Donald Trump ar muri în timpul mandatului. Scenariul analizat ...
Ce s-ar întâmpla cu Melania Trump dacă Donald Trump ar muri în timpul mandatului. Scenariul analizat de presa americană
Sabrina Voinea, acuzată că și-a lovit iubitul. Gimnastul Șerban Cotîrlan a mers la IML
Sabrina Voinea, acuzată că și-a lovit iubitul. Gimnastul Șerban Cotîrlan a mers la IML
Ce se întâmplă cu spectacolele lui Kanye West din Olanda. Instanța a dat verdictul final după ce ...
Ce se întâmplă cu spectacolele lui Kanye West din Olanda. Instanța a dat verdictul final după ce s-a cerut anularea lor
Vezi toate știrile