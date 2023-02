Amorul în cuplu, dezbătut de “experta” industriei pentru adulți, Maria Georgiana: “E valabil pentru toate femeile!”

În urmă cu doar un an, Maria Georgiana dezvăluia, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că averea sa din OnlyFans se apropia de primul milion de dolari. La mai bine de 12 luni distanță, suma rotundă nu s-a înfăptuit, iar modelul vine cu explicații edificatoare de ce încasările au scăzut la doar 10.000 $ pe parcursul a 30 de zile „muncite”. Ieșeanca pune apetitul scăzut de a posta pe seama luării în greutate, fapt ce o determină pe creatoarea de conținut să reducă frecvența imaginilor care îi aduc bani.

Nici latura emoțională nu o prea ajută pe Maria Georgiana, care se resimte după despărțirea de iubit. Modelul își păstrează optimismul, însă, și vorbește despre cum ar trebui să arate relația ideală. Unul dintre factorii decisivi este calitatea amorului în cuplu, însă Maria mizează, deopotrivă, și pe comunicarea eficientă a partenerilor.

Maria Georgiana, despre veniturile lunare din OnlyFans: „Fac 10.000 $ lejer, fără să fac nimic!”

CANCAN.RO: Cum funcționează la voi postatul, ai o zi pe săptămână când îți vine să faci asta?

Maria Georgiana: Înainte aveam în fiecare zi, dar de o vreme nu m-am mai simțit eu confortabil, că am mai pus un pic pe mine.

CANCAN.RO: Am făcut un interviu acum un an și îmi spuneai că ești aproape milionară. Ai făcut milionul?

Maria Georgiana: Nu, pentru că nu prea am mai intrat pe OnlyFans, nu prea am mai postat și automat s-a dus vestea. Fac bani, nu mă înțelege greșit, fac 10.000 $ lejer, fără să fac nimic. Dacă m-aș fi ținut de treabă, probabil acum eram milionară.

CANCAN.RO: De ce a intervenit această comoditate?

Maria Georgiana: Pentru că am avut un an foarte greu din foarte multe puncte de vedere și mi s-a tăiat cheful de la absolut orice. Am fost cineva de nerecunoscut.

CANCAN.RO: Te-ai despărțit și de iubit. A contat asta?

Maria Georgiana: A contat, da!

Maria Georgiana, despre cheia succesului în relația de cuplu: „Dacă nu e comunicare, degeaba există o partidă bună!”

CANCAN.RO: Îți lansez o întrebare incomodă. Cât de mult contează pentru o femeie din această industrie actul intim într-o relație?

Maria Georgiana: Nu știu dacă neapărat din industria asta, cred că e valabil pentru toate femeile din orice industrie.

CANCAN.RO: Contează sexul…

Maria Georgiana: Da!

CANCAN.RO: Cât la sută e din relație?

Maria Georgiana: 70-80%!

CANCAN.RO: Păi și pe parte emoțională, ce facem, Maria?

Maria Georgiana: Pentru mine contează foarte mult și comunicarea, dacă nu e comunicare, degeaba există o partidă bună.

CANCAN.RO: Deci trebuie să vorbim cu partenera, dar și să „prestăm”!

Maria Georgiana: Nu vorbim prea mult, nu o înnebunim cu mesajele!

