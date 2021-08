Ana Morodan, „Contesa Digitală”, se confruntă cu o problemă de sănătate. Fosta concurentă a show-ului fenomen ”Asia Express” a mărturisit că a ajuns de urgență la spital în urmă cu mai mulți ani, din cauza durerilor groaznice pe care le avea.

„Am un corp care creează foarte multă aciditate, motiv pentru care se creează pietre la rinichi. Când pornesc pe canal, medicii mi-au spus că e ca și cum ai naște, depinde cât de mare e piatra. Așa se spune că durerea de rinichi e mai mare decât durerea unei nașteri. Eu nu știu cum e, știu doar că doare ca naiba”, a dezvăluit Ana Morodan, la Antena Stars.

Cel mai groaznic episod pe care Ana Morodan (36 de ani) l-a îndurat a fost în urmă cu zece ani, când a ajuns de urgență la spital din cauza durerilor cauzate de pietrele la rinichi.

„Am descoperit chestia asta în urmă cu 9, 10 ani, într-o noapte când m-am ridicat să merg la toaletă și lângă toaletă am căzut. Am simțit că nu mai am aer, că mor. Am ajuns la spital urlând în asemenea hal încât un domn cu degetul tăiat m-a lăsat să intru înaintea lui. După 10 ani știu care sunt fazele pe care trebuie să le trec ca să nu mai am durerile alea crunte. (…) Eu m-am născut cu un rinichi lent cumva. Nu performează ca celălalt. (…) Am fost la toate clinicile, în Elveția, mi-am făcut toate analizele. Eram în stare să mănânc și furnici de durere”, a explicat ea.

Nu vrea să se căsătorească niciodată

Ana a declarat că nu vrea să se căsătorească niciodată. „Lângă mine, poate rezista doar un mascul alfa, altfel te mănânc cu fulgi cu tot. Ultimul iubit mi-a zis că să-l las în pace fiindcă el este o Dacie 1310 și eu o Porsche. Atunci i-am zis să se ducă să-și găsească o Dacie 1310. Prietenul meu este cardul. Cardurile! Nu-mi pierd mințile pentru un bărbat, că sunt Capricorn, mi le-aș pierde pentru un inel. Sunt o explozie, extravagantă, glamour. Un bărbat care vrea să stea cu mine nu trebuie să mă schimbe”, a spus fosta avocată.

Nu se vede încă mamă, cu toate că a luat în calcul varianta de a înfia un copil. „Înțeleg responsabilitatea de a fi părinte. N-am instinct matern. Poate niciodată nu o să fac un copil, deși sunt fertilă. Dar, uite, mă gândesc să înfiez un copil, în viața asta. Eu zic acum că nu vreau copil, dar poate peste doi ani o să am, cine știe, mă vedeți cu căruțul pe la emisiune”, a mărturisit Ana.

