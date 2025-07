Ana Morodan este în doliu. Motanul ei a avut parte de o moarte violentă, dar rapidă

Momente dureroase pentru Ana Morodan! Contesa digitală este în doliu, după ce pisica ei a murit. „Ultimul membru din familia ei” a avut o moarte dureroasă, dar rapidă, iar vedeta și-a împărtășit durerea cu fanii ei, deși nu obișnuiește să facă acest lucru. Iată ce s-a întâmplat!

Ana Morodan și-a obișnuit fanii cu un content vesel și optimist, ilustrând ideea unei vieți perfecte. Cu toate astea, durerea prin care trece în aceste momente nu putea fi ascunsă de public.

Contesa digitală a postat un mesaj sfâșietor pe contul său de Instagram. Ana Morodan și-a pierdut pisica mult iubită, iar această durere este de nedescris pentru vedetă, asta pentru că, după cum spune chiar ea, Fitz (n.r. pisica) a fost ultimul membru din familia ei.

Cei doi au făcut parte unul din viața celuilalt timp de 10 ani, la bine și la greu. Pisica vedetei a murit după ce a căzut de la etajul 7 și a avut o moarte violentă, dar rapidă.

De asemenea, în mesajul ei, Ana Morodan a punctat o realitate tristă, dar foarte des întâlnită: majoritatea influencerilor mimează fericirea în online și dau impresia unei vieți fără de griji, deși lucrurile nu stau deloc așa.

„M-am gândit ceva dacă să scriu despre asta. Am fost crescută să-mi port durerile în tăcere. Într-un halat de mătase, cu un pahar de șampanie rece în mână. Să pară scenă, nu suferință. Să fie ironie, nu plâns. Să nu se vadă cât doare.

Dar dacă e ceva ce am învățat în ultimii ani – și mai ales din și între cele două lumi în care trăim: cea reală și cea digitală – e că tăcerea estetică face rău. Între două postări atent curatoriate se află, uneori, o cădere. Emoțională. Psihică. Fizică.

Imaginea influencerului cu viață perfectă e o toxicitate. Una din care, acum ceva timp, am ales să ies. (…)

#FitzgeraldVonMorodan a hotărât să moară. A căzut de la etajul 7. A murit pe loc. Fără durere. Așa cum pleacă ființele bune – repede, curat, fără să tragă lumea după ele. (…)

Și, între timp, mi-a devenit de multe ori cosmosul întreg.

Unii ar spune că a fost „doar o pisică”. Dar Fitz a fost transpunerea mea. Cu o față de ‘scârbă’ și o iubire imensă care nu cerea nimic. Nici de la mine, nici de la alții. A fost prietenul meu loial, fără poză de PR, fără agendă.

(…) Însa Fitz a fost acolo, în toți acești 10 ani în care m-am învățat pe mine.

Poate că și plecarea lui a fost un mesaj că:

📍Perfecțiunea e uneori o formă de violență.

📍Adevărul doare, dar eliberează.

📍Și fiecare dintre noi duce o viață pe care ceilalți n-o văd.

Dacă există un cer al celor buni, Fitz sper că ești acolo. Și sper că știi că ai fost iubit.

De mine. De noi toți.

Goodbye, my last family member.

Your friend, Contesa Morodan.”, a transmis Ana Morodan.