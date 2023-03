Ana Morodan, primele declarații după ce și-a petrecut noaptea în arest: „Am luat pastile de somn”

Ana Morodan reușește să țină prima pagină a ziarelor, după ce a comis o greșeală colosală în trafic! „Contesa digitală” tună și fulgeră, după ce s-a zvonit că a condus beată și drogată, dar și fără permis de conducere. Primele declarații făcute de influenceriță!

Ana Morodan a comis-o, ieri, din nou. Vedeta nu a oprit la semnalele polițiștilor rutieri și a continuat deplasarea. A avariat două mașini, cauzând pagube materiale. După ce oamenii legii au oprit-o și au identificat-o, aceștia au vrut să o testeze pe influenceriță pentru alcool și substanțe psihoactive, însă a refuzat. Vedeta TV a refuzat și prelevarea mostrelor biologice la INML. În aceeași zi, Ana Morodan s-a urcat, din nou, la volan chiar dacă nu mai avea permis de conducere. Influencerița și-a petrecut noaptea în arest.

„La data de 28 Martie a.c., polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza sectorului 1, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autovehicul la volanul căruia se afla o femeie. Conducătoarea autovehiculului nu s-a conformat, și-a continuat deplasarea, moment în care a intrat în coliziune cu două autovehicule.

În urma accidentului de circulație au rezultat doar pagube materiale. După stabilirea identității conducătoarei auto, polițiștii i-au solicitat să fie testată atât pentru stabilirea prezenței alcoolului în aerul expirat cât și pentru stabilirea preliminară a prezenței în organism a substanțelor psihoactive cu aparatura din dotarea Brigăzii Rutiere, însă a refuzat.

În acest context, polițiștii au procedat la conducerea persoanei în cauză la sediul INML în vederea prelevării de mostre biologice, unde și de această dată a refuzat. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “Refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 337 din Codul Penal. Totodată, în aceeași zi, în jurul orei 22:20, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în timp ce desfășurau activități de control în trafic pe o stradă din sectorul 1, au oprit un autovehicul condus de o persoană de sex feminin.

După stabilirea identității, au efectuat verificări cu privire la situația juridică a dreptului de a conduce, iar cu această ocazie au constatat faptul că, femeia figura cu permisul de conducere reținut ca urmare a dosarului de cercetare penală întocmit în conformitate cu prevederile art. 337 din Codul Penal”, au transmis autoritățile.

Prima reacție a Anei Morodan

Ana Morodan s-a prezentat, miercuri, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. „Contesa digitală” a făcut și primele declarații despre evenimentul rutier pe care l-a provocat. Vedeta de la Antena Stars a ținut să le transmită tuturor că nu a consumat substanțe interzise, ci doar luase pastile pentru somn.

„Am condus fără carnet. Nu am consumat nicio substanță, doar am condus fără carnet. Am luat pastile de somn că sunt insomniacă. N-am primit semnale de la polițiști. Sunt foarte ok. Am condus fără carnet, frate, nu am făcut alte prostii”, le-a spus Ana Morodan jurnaliștilor, potrivit stirileprotv.ro