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Ana Morodan s-a retras din viața publică și a părăsit România. Locul ales de vedetă

De: Anca Chihaie 03/06/2026 | 10:40
Ana Morodan s-a retras din viața publică și a părăsit România. Locul ales de vedetă
Ana Morodan se retrage din online/ sursa foto: social media
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Într-un moment neașteptat pentru comunitatea sa online, Ana Morodan a decis să facă un pas important în viața personală și profesională, alegând să se retragă temporar din atenția publicului. Cunoscută pentru activitatea intensă din mediul digital și pentru numeroasele proiecte în care a fost implicată de-a lungul anilor, influencerița traversează în prezent o perioadă delicată, marcată de preocupări legate de starea sa de sănătate.

La scurt timp după anunțul privind suspendarea activităților publice, vedeta a părăsit România pentru a urma o serie de investigații medicale complexe în străinătate. Decizia vine în contextul în care aceasta dorește să obțină evaluări medicale complete și să afle cu exactitate cauzele problemelor cu care se confruntă. Potrivit informațiilor făcute publice, verificările medicale urmează să fie realizate în mai multe state, semn că situația este tratată cu maximă seriozitate.

Ana Morodan s-a retras din viața publică și a părăsit România

Plecarea din țară a atras rapid atenția admiratorilor, mai ales că influencerița nu a oferit detalii precise despre diagnosticul sau afecțiunea care a determinat această schimbare radicală de ritm. În schimb, a preferat să se concentreze pe procesul de recuperare și pe prioritizarea propriei stări de bine, după ani în care cariera și proiectele profesionale au ocupat un loc central în viața sa.

În ultima perioadă, prezența sa online a devenit mai redusă, iar activitățile care altădată erau parte din rutina zilnică au trecut pe plan secund. Această schimbare a fost observată de urmăritori, care au remarcat o preocupare tot mai mare pentru echilibrul personal și pentru sănătatea fizică și emoțională.

 „Aci mis. N-am crăpat încă. Îmi trăiesc visu’. Visu’ vieții a fost să-mi fac analize și investigații în 3 țări”, a transmis Ana Morodan, pe Instagram.

De-a lungul timpului, Ana Morodan a vorbit în repetate rânduri despre dificultățile întâmpinate în gestionarea presiunii profesionale și a ritmului alert impus de industria în care activează. Viața publică, aparițiile constante și responsabilitățile asociate statutului de persoană influentă pot avea un impact semnificativ asupra sănătății.

VEZI ȘI: Ana Morodan se retrage din online! Mesajul îngrijorător transmis de ”contesa digitală”

Vedeta din România care a avut relații cu doi bărbați în același timp: „Am 42 de ani”

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