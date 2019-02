Anamaria Prodan, decizie radicală: ”Nu mai cumpăr nimic de acum!”

Anamaria Prodan a luat o decizie radicală. Vedeta este hotărâtă să nu mai scoată bani din buzunar pentru a face diverse achiziții.

De-a lungul timpului, Anamaria Prodan a scos bani grei din buzunare pentru a-și satisface toate poftele, dar și pentru a investi în diverse locuințe. Anamaria Prodan s-a asigurat că nu le lipsește absolut nimic copiilor ei, iar de acum înainte vrea să călătorească și să-și trăiască viața din plin. (CITEȘTE ȘI: ANAMARIA PRODAN, ÎMBRĂCATĂ DIN CAP PÂNĂ-N PICIOARE CU HAINE ȘI ACCESORII DE PESTE JUMĂTATE DE MILION DE EURO: ”MĂ RĂSFĂȚ CÂND AM OCAZIA”)

Acum stau în Dubai. Stăm ca nebunii. Din casa mea cobor la mall. Mamă, ce îmi place! Nimic mai frumos! Reghe antrenează acum în Dubai. Mai am un transfer, îl închei repede şi fug! (…) Mă distrează (n.r. stirile despre divort). Nu are instagram, nu are facebook, nu are nimic. Când mă vede că butonez se enervează foarte tare. Are două antrenamente pe zi, vine mort acasă. Eu pun poze. Arabii numai noaptea fac transferuri sau business. Ziua dorm.

Mie îmi place luxul, niciodată nu m-am ascuns. Numai în America închiriez casele. Am multe. Este cel mai sigur business. Nu mai cumpăr nimic de acum, mă distrez! Aşa suntem noi românii, strângem aşa în disperare. Am strâns cât să trăiască ei liniştiţi. Acum vreau să călătoresc iar. Înainte să fac copiii călătoream. Eu am o viaţă frumoasă!”, a declarat Anamaria Prodan într-o emisiune TV.

Bolid de 100.000 de euro pentru fiica ei, Rebecca

Anamaria Prodan are două fete, Rebecca și Sarah, de care este foarte mândră, motiv pentru care nu ezită să le răsfețe permanent. De regulă, le cumpără cadouri scumpe. Ultima răsfățată a Anei a fost Rebecca. În această vară, fata ei mai mare, care a atins vârsta majoratului, și-a luat permisul de conducere, motiv numai bun pentru o mașină cadou. (VEZI ȘI: IMAGINILE MOMENTULUI ÎN SHOWBIZ! FLORIN SALAM, FILMAT CU ANAMARIA PRODAN)

Anamaria Prodan nu s-a uitat la bani! I-a luat un bolid de lux, pe care a plătit 100.000 de euro. Rebecca a postat, atunci, pe contul personal de socializare, o fotografie cu “bijuteria” pe care a primit-o din partea mamei sale. Este vorba de o cunoscută marcă auto din Germania, al cărei preț pornește de la 100.000 de euro, în funcție de dotări.

Anamaria Prodan Reghecampf este de departe una dintre cele mai bogate femei din România și are cel mai bine plătit soț. După ce au strâns o avere colosală, Anamaria Prodan estimează că locul lor în topul milionarilor s-ar situa printre primii 75 cei mai bogați români. Cei doi dețin o locuință de lux în cea mai bună zonă din Las Vegas. Un milion de dolari ar fi costat imobilul de vis pe care l-au achiziționat-o în urmă cu doi ani.