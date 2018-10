Anamaria și Laurențiu Reghecampf și-au rotunjit semnificativ veniturile datorită cadoului primit de la Ionela Prodan. Câți bani au făcut

Anamaria Prodan și soțul ei și-au mărit considerabil averea, grație cadoului pe care regretata artistă i l-a făcut lui Laurențiu Reghecampf, dar și a moștenirii substanțiale pe care Ionela Prodan a lăsat-o după moartea sa. Desigur, nu mai e un secret pentru nimeni că atât sexy impresara, cât și Reghe, care antrenează formația arabă Al-Wahda, câștigă sume foarte frumoase.

Anamaria și Laurențiu Reghecampf și-au rotunjit semnificativ veniturile datorită cadoului primit de la Ionela Prodan

Regretata cântăreață avea o relație foarte apropiată cu ginerele ei, astfel că, în urmă cu mulți ani, ea i-a lăsat lui Laurențiu Reghecampf firma care se ocupa cu activitatea sa muzicală. Ulterior, ginerele Ionelei Prodan a schimbat domeniul de activitate al afacerii și a transformat-o într-o firmă care se ocupă de “lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”, dar şi de transferurile unor fotbalişti, pe care le-a făcut Anamaria Prodan.

“Firma pe care familia Reghecampf o deţine a fost utilizată şi în perfectarea unor transferuri”, relatează ProSport. Potrivit sursei citată, firma primită de Laurenţiu Reghecampf din partea artistei Ionela Prodan a avut un profit de aproximativ 140.000 de euro.

Vă reamintim Ionela Prodan a murit anul acesta pe 16 aprilie, la vârsta de 70 de ani. Problemele de sănătate ale artistei au început la finalul lunii ianuarie. La acea vreme, ea a acuzat înțepături în zona inimii și familia ei s-a panicat, pentru că aceasta se confrunta de multă vreme cu afecțiuni cardiace. Fata cea mare a dus-o la Spitalul Fundeni, unde medicii au internat-o imediat. Ei i-au pus și un diagnostic: cancerul pancreatic. Ulterior, au circulat tot felul de zvonuri în legătură cu maladia cu care a fost diagnosticată, de fapt. Și, pentru a avea parte de liniște, fiicele Ionelei Prodan au decis ca ea să plece o perioadă din țara noastră.

La sfârșitul anului 2017, mama Anamariei Prodan a uimit pe toată lumea cu transformarea ei: și-a schimbat radical look-ul și a slăbit 25 de kilograme. În cadrul unei emisiuni, Ionela Prodan a dezvăluit regimul care a ajutat-o să topească kilogramele în plus.

Averea Ionelei Prodan

De-a lungul carierei sale, Ionela Prodan a strâns o avere impresionantă. Pe numele ei sunt 4 case, 1,4 milioane de euro, în conturi, dar și venituri oficiale de 2.200 de lei pe lună.

Conform declarației de avere pe care cântăreața a depus-o în toamna anului 2016, în calitatea sa de candidat al PSD Covasna pentru Camera Deputaților, aceasta ar deține o vilă cu etaj despre care s-a scris că ar valora, pe piață imobiliară, aproape 600.000 de euro.

Mai mult, în document apare informația potrivit căreia vila, care are o suprafață de 450 de metri pătrați, a fost construită începând cu 2008. În declarația de avere a Ionelei Prodan mai apare o casă în București (cumpărată în 1991), un apartament, situat tot în Capitală (cumpărat în 1996), dar și o casă de locuit, în comună Jilava, cumpărată în 2008.

Artista de muzică populară mai deține un teren agricol și unul intravilan, două mașini, bijuterii în valoare de 5.000 de euro, tablouri de 10.000 de euro, în timp ce în conturi se află aproape 1,4 milioane de euro, potrivit stirilekanald.ro.

Ionela Prodan nu a completat câți bani câștiga din activitatea ei de cântăreața de muzică populară. Conform declarației de avere, mama Anamariei Prodan încasează un singur venit, o pensie anuală de 26.400 de lei, adică 2.200 de lei pe lună. De-a lungul celor 47 de ani în care a cântat în fața fanilor, artista a avut și unele momente de pauză.

IONELA PRODAN ȘI-A FĂCUT TESTAMENTUL! CUM ȘI-A ÎMPĂRȚIT AVEREA

Ionela Prodan isi facuse testamentul

Deși între Anca și Anamaria Prodan nu a existat niciodată vreun conflict, cântăreața de muzică populară a decis să împartă averea între cele două fiice și cei patru nepoți ai săi.

„Da, mi-am făcut testamentul. Prima dată l-am făcut aşa…. mai negândit, decât de mine. Apoi, le-am chemat pe amândouă fetele. Asta e a ta, asta e a ta. La nepoţi nu am împărţit, le-am pus bani pe numele lor şi, când vor face 18 ani, să deschidă contul. Am trei de la Ana şi una micuţă la Vegas. Am patru nepoţi. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare”, a declarat artista de muzică populară în cadrul unei emisiuni TV.

Printre bunurile trecute în testament s-au numărat casele din Las Vegas, din Bucureşti, dar şi mai multe terenuri.

„Mi-am făcut nişte hârtii dintr-alea acolo şi le-am pus să semneze pe amândouă! Am discutat cu ele, «Ce casă vrei tu, din România, din Bucureşti, de afară?» Astea, astea, astea, le-am înşirat acolo: «Hai, pe care o vrei tu? pe aia, pe aia?» Şi le-am pus să semneze acolo şi acum le-am întrebat şi mi-au spus: «Mami, ştii că am pierdut hârtia aia pe care mi-ai dat-o tu!»”, a mai povestit Ionela Prodan la acea vreme.