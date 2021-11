Anca Pandrea, probleme de sănătate după infectarea cu virusul SARS-CoV-2. Gigi Becali i-a sărit în ajutor actriței. „Sunt plină de vânătăi”

De ceva timp, problemele de sănătate nu îi dau pace Ancăi Pandrea. În urmă cu o lună a leșinat pe stradă, iar acum a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2. Soția regretatului Iurie Darie se află în izolare, iar starea ei de sănătate este fragilă. În ajutorul actriței a sărit Gigi Becali.

Anca Pandrea se confruntă cu noi probleme de sănătate. Aceasta a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2 și se află în izolare la domiciliu. Starea de sănătate a actriței este destul de fragilă, iar lupta cu noul virus nu este nici ea prea ușoară.

Anca Pandrea spune că s-a infectat în timpul unor drumuri pe care le-a făcut la diverse spitale, pentru a își face un set de analize. Acum, actrița nu se simte prea bine, iar virusul îi slăbește tot corpul, motiv pentru care a și căzut în casă, umplându-se de vânătăi.

De situația grea prin care trece actrița a auzit și Gigi Becali, care i-a sărit imediat în ajutor. Acesta a sunat-o și i-a trimis mai multe medicamente.

„Am fost plecată cu taxiul la mai multe spitale, ca să-mi fac un set de analize. Pe drum cred că m-am îmbolnăvit, probabil că am luat virusul din aer.

Mi-a fost foarte rău, am căzut în casă, m-am lovit foarte rău şi sunt plină de vânătăi. Şi prietenii mei au avut probleme. Acum sunt acasă. M-a sunat Gigi Becali, ca să mă întrebe dacă am nevoie de ceva şi m-a ajutat cu medicamente”, a declarat Anca Pandrea, potrivit Click.ro.

Anca Pandrea, internată de urgență

În urmă cu o lună Anca Pandrea a fost internată de urgență la spital, după ce a leșinat pe stradă. Actriței i s-a făcut rău din senin și a fost transportată la spital. Aproximativ șase ore, actrița a fost ținută sub observație și i s-au făcut mai multe perfuzii pentru a o pune din nou pe picioare.

„Am simțit brusc că nu mai pot articula niciun cuvânt. Pur și simplu nu mai puteam vorbi, nu mai puteam respira. Apoi am leșinat, mi s-a făcut rău. Stătusem câteva ore în soare, pentru că afară vremea era foarte frumoasă, nu știu exact ce s-a întâmplat. Am ajuns la spital, iar acolo m-au ținut cam șase ore cu perfuzii. Deși trebuia să mai stăm o zi, după externare am plecat spre București, pentru a fi supusă unor investigații medicale”, a mărturisit actrița, la momentul respectiv.

