Andra a slăbit? Și-a afișat noua siluetă în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a dezvăluit ce îi face el prin casă

Cea mai nouă apariție publică a Andrei Măruță a atras numeroase priviri și a stârnit o mulțime de reacții. Recent, artista a lansat o nouă melodie, „Numai din iubirea ta”, și-a a mers în emisiunea soțului pentru a o promova. Apariția ei în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV a captat imediat atenția, iar fanii au observat un detaliu important.

Așa cum puneam, Andra a fost prezentă în emisiunea soțului său de la Pro TV, iar apariția ei a fost urmărită cu interes de fani. Ce le-a atras prima dată atenția acestora a fost silueta Andrei. Cântăreața s-a afișat într-o formă de zile mari și este clar că a scăpat de kilogramele în plus.

În ultima vreme, vedeta a primit mai multe critici pe marginea acestui subiect, iar acum le-a dat peste nas cârcotașilor. A slăbit și s-a prezentat în fața tuturor într-o formă de invidiat, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Andra a publicat mai multe imagini din cadrul emisiunii și în mediul online, iar fanii nu au întârziat să o felicite pentru transformare și să îi facă o mulțime de complimente.

„Ce bine arați Andra! Super, ai slăbit și ai întinerit implicit! Mult succes în continuare/ Ești minunată ! Meriți tot succesul din lume pentru cum ești ca om și ca artist/ Arăți incredibil… ce dietă ai urmat?”, sunt câteva dintre comentariile primite de cântăreață.

„Când trec prin casă pe lângă el…”

Pe lângă faptul că și-a promovat noua piesă, în cadrul emisiunii de la Pro TV Andra a acceptat și o provocare interesantă. Ea și Cătălin Măruță au făcut unul dintre testele de pe TikTok. Unul dintre reporterii emisiunii le-a pus câteva întrebări, iar cei doi soți au trebuit să răspundă sincer.

Una dintre întrebările la care cei doi au răspuns a fost: „Cine face mai des gesturi din iubire?” Ei bine, Andra și Cătălin Măruță au căzut de acord că acela mai romantic este prezentatorul de la Pro TV. Mai mult, cântăreața a povestit că nu de puține ori atunci când trece pe lângă soțul ei acesta o oprește și îi sărută mâna.

„Când trec prin casă pe lângă el, îmi ia mâna și mi-o sărută”, a mărturisit Andra.

