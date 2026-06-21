Andra Voloș, adevărul despre sarcină. Fanii au crezut că este urmează să devină din nou mamă!

Andra Volos a clarificat zvonurile apărute în mediul online privind o posibilă nouă sarcină. Întrebările au apărut în contextul în care aceasta urmează să organizeze, luna viitoare, un eveniment de tip gender reveal, ceea ce i-a făcut pe mulți să creadă că ar fi vorba despre un al doilea copil.

Speculațiile au fost alimentate și de faptul că ea și partenerul său, Robert Lele, și-au exprimat în mai multe rânduri dorința de a deveni din nou părinți. Totuși, apariția anunțului a generat confuzie în rândul fanilor, care au asociat rapid evenimentul cu o posibilă sarcină.

Andra Voloș este convinsă că va deveni din nou mamă după nuntă

Fosta concurentă de la „Puterea dragostei” a lămurit zvonurile apărute în mediul online, după ce a fost întrebată dacă este însărcinată în contextul unei petreceri de tip gender reveal. Aceasta a precizat că nu este vorba despre ea și partenerul său, Robert Lele.

Evenimentul urmează să fie organizat pentru un alt cuplu, iar cei doi vor avea rolul de nași ai copilului. Confuzia a apărut după ce fanii au asociat automat petrecerea cu o posibilă sarcină a influenceriței. Însă aceasta a clarificat rapid situația.

„Nu, nu sunt gravidă, dar voi fi după nuntă. Asta sunt 100% sigură. Știu că Dumnezeu îmi va da cel mai mare cadou, chiar după nuntă, să îi fac și eu încă un frățior sau o surioară fetiței noastre. Că ați văzut că fac gender reveal da, luna viitoare, pe 14, suntem nași, unde vom face un gender reveal. Îl organizez eu și clar eu sunt singura din familie care știe sexul copilului. Vom avea și turta pentru că cumătra mea are încă o fetiță și o să îi luăm și turta. Și după vom avea și cununia, unde vom fi nași”, a spus Andra Volos.

Robert Lele și Andra Voloș își doresc un băiat

Andra Voloș a vorbit deschis despre planurile de familie pe care le are împreună cu partenerul ei, Robert Lele, mărturisind că amândoi își doresc în continuare să devină părinți.

Aceasta a explicat că își imaginează adesea cum ar fi să aibă un băiat. Însă a subliniat că venirea pe lume a unui copil ar fi o bucurie imensă indiferent de sex, inclusiv dacă ar fi vorba despre o fetiță.

„Eu simt că Dumnezeu ne va da acest cadou. Ne dorim foarte mult și eu, și el, ne dorim un băiat, dar dacă va fi fetiță, eu nu am nicio treabă. Tată cu trei fetițe… Și pe lângă asta, nu-s eu de vină, bărbatul dă sexul copilului (n.r. râde) (…), dar da, noi după nuntă, vrem să mai facem un copil”, a mai spus Andra Voloș.

CITEȘTE ȘI: Cum a reacționat Andra Voloș după ce s-a spus că ar fi fost înșelată de Lele! Detaliul care i-a pus pe gânduri pe fani

Robert Lele a spus tot despre căsătoria cu Andra Voloș: “Nu vrem o nuntă mare. 250 de persoane maxim”