Andreea Antonescu, primele declarații despre reunirea trupei Andre. Cât de încordate au fost discuțiile cu Andreea Bălan

Andreea Antonescu a făcut primele declarații despre reunirea trupei André. Îndrăgita artistă a vorbit cu sinceritate despre perioada adolescenței când a străbătut România în lung și în lat cu Andreea Bălan în aceeași mașină, despre certurile pe care le-au avut, despre reluarea proiectului muzical și, inclusiv, despre cât de încordate au fost discuțiile purtate recent cu colega ei de formație.

Andreea Antonescu, primele declarații despre reunirea trupei Andre

Andreea Antonescu a vorbit prima dată despre reunirea trupei André într-un articol postat pe blogul său oficial, pe care l-a numit: “ANDRÉ capitolul II”. La început, cântăreața a rememorat anumite experiențe trăite în copilărie și a subliniat că, după aproape 20 de ani de la destrămarea formației, ea și Andreea Bălan s-au maturizat și au decis să cânte din nou împreună.

“Am râs, am plâns, am dormit, am trăit cele mai mari emoții și am ajuns de la agonie la extaz alături de Andreea Bălan. Da, ne-am și certat, nu ne-am mai vorbit, n-am vrut să ne mai vedem sau auzi, dar viața ne-a adus de fiecare dată împreună, mai ales în situații de cumpănă, până am devenit o familie. Cu bune și cu rele, cu surle și trâmbițe, ni s-a dovedit de prea multe ori că noi două avem o legătură aparte. Prea multe coincidențe și mult prea multe situații ne-au adus mereu una lângă cealaltă, până am realizat că nimic nu e întâmplător și ne-am supus”, a scris Andreea Antonescu pe blogul ei.

Carismatica Andreea Antonescu a dezvăluit și cum au decurs întâlnirile, discuțiile cu Andreea Bălan… și, potrivit mărturisirilor sale, momentele de tristețe și lacrimile s-au numărat printre zâmbete. Și asta pentru că tatăl ei, cel care a contribuit la înființarea formației nu mai este printre noi.

“Această revenire înseamnă să retrăiesc cei mai frumoși ani din viață. Au fost anii cei mai intenși, iar faptul că sunt din nou alături de Andreea Bălan sub umbrela Andre, stârnește emoții greu de explicat în cuvinte. Nu ascund că multe dintre întâlnirile noastre din ultimele săptămâni au însemnat și lacrimi de fericire, pentru că da… André a fost și proiectul tatălui meu, care sunt convinsă că ne veghează, zâmbește și ne susține de acolo de sus! André este despre noi, André este pentru voi, Să înceapă André, capitolul II!”, și-a încheiat Andreea Antonescu șirul declarațiilor.

De altfel, astăzi, frumoasa artistă a urcat pe Insta Story o poză de album cu tatăl ei, iar pe imagine a scris un mesaj emoționant: “Ziua de azi este cu și despre tine, cu tot ce e în ea… Îți mulțumim… și cât de dor îmi este de tine, TATĂ…”.