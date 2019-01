Andreea Bălan a pus punctul pe ”i”: ”Am ales să pot merge la concerte fără să mă mulg prin băi!”

Andreea Bălan va deveni mămică pentru a doua oară, numai că fanii au asaltat-o cu întrebări referitoare la… prima sarcină și la micuța Ella. Iar subiectul principal – cel care a și exasperat-o, până la urmă, pe Andreea – este… alăptarea.

Faptul că a alăptat-o pe Ella doar o lună, reintrând apoi în… circuitul artistic, i-a surprins pe mulți. Numai că Andreea a ținut să explice, punctual, de ce a preferat o astfel de variantă. Oamenii pun tot felul de întrebări atunci când este vorba despre vedetele preferate, numai că unele dintre ele, spune Andreea, sunt de-a dreptul stupide.

„În cazul meu, că tot am fost întrebată de nşpee mii de ori, cu Ella am ales să alăptez fix o lună pentru ca apoi să pot merge la emisiuni relaxată (în juriu la TCDU am revenit la 2 săptămâni pentru că aşa este în contract) şi la concerte fără să mă mulg prin băi. De ce să mergi la concerte aşa repede?! Iar o întrebare stupidă pusă de prea mulţi oameni. Nu e deloc repede – se merge la concerte după o pauză de 4, 5 luni, că luăm în calcul şi pauză de dinainte de naştere, 4,5 luni, în care ieşi din sistem şi în care nu există niciun câştig financiar şi se trăieşte strict din economii, dar facturile nu se opresc în aceste luni”.

Andreea Bălan: ”Dacă stai prea mult acasă, adio echipă…”

Viața de artist implică, totuși, sacrificii nenumărate, chiar dacă oamenii văd, de foarte multe ori, numai lumina strălucitoare a reflectoarelor, autografele, ținutele extravagante și… veniturile financiare.

”Totodată, dacă stai prea mult acasă, adio echipa (band, dansatori, colaboratori) deoarece e firesc să îşi găsească alte joburi, nu să te aştepte pe ţine să îţi creşti copiii. Dar na, pentru unii oameni decât să îşi pună creierul la contribuţie, e mai simplu să mă judece pe mine şi pe alte artiste care s-au reîntors rapid pe scenă. Şi a te întoarce pe scenă nu înseamnă că pleci de acasă şi laşi bebeluşul de izbelişte, înseamnă că pleci câteva ore şi te întorci acasă chiar în aceeaşi zi şi faci asta de câteva ori pe luna la început, nu prea des”, a explicat Andreea Bălan.

