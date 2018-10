Andreea Berecleanu, mesaj emoționant pentru mama ei: „Simțim dintotdeauna tot!”

Andreea Berecleanu a postat pe rețelele de socializare o imagine emoționantă, însoțită de un mesaj care i-a impresionat pe fanii ei. Prezentatoarea tv are o relație specială cu mama ei și spune că între cele două este o legătură sufletească greu de explicat în cuvinte.

Andreea Berecleanu își iubește enorm mama, iar asta le-a demonstrat și admiratorilor ei, printr-o postare făcută recent pe rețelele de socializare. Vedeta a postat o fotografie în care își ține mama de mână și un mesaj emoționant.

„Vorbim mult, tacem mult. Şi când tacem, vorbim. Şi când trece o zi şi nu ne-am vorbit, ştim. Ea ştie, eu ştiu. Simţim dintotdeauna tot. Mai presus de relaţia mamă-fiică, e altceva, atât de inexplicabil şi atât de greu de descris. Eu şi mama! #ourpower is #ourlove ❤️”, a scris Andreea Berecleanu.

Cum se înțelege Andreea Berecleanu cu fiica ei

Andreea Berecleanu are o relație specială și cu fiica ei. Eva Zaharescu s-a transformat într-o tânără superbă, cu dimensiuni de manechin. Prezentatoarea tv este foarte mândră de fiica ei.

„Acum o văd foarte înaltă, are peste 1,75. E foarte drăgălaşă, pentru mine este încă un copil, dar cu dimenisuni de femeie în toată regula. Are o maturitate frumoasă, asta este extraordinar. Cu prietenii, cu oamenii cu care se întâlneşte şi cu care s-a cunoscut are o relaţie foarte bună, ceea ce în ziua de azi nu e puţin lucru. Încerc ca părinte să fac ce e mai bine pentru copiii mei, să iau deciziile cele mai bune, comunic cu ei, luăm împreună decizii pentru că trebuie să ţin cont de ce îşi doresc şi ei”, a declarat Andreea Berecleanu într-o emisiune tv. (Citește și Andreea Berecleanu și-a trimis fiica să studieze în Marea Britanie. ”Altfel de lumi, altfel de oameni”!)