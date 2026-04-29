Andreea Bostănică, postare neașteptată după ce Abush i-a cerut banii și limuzina înapoi. Fanii au reacționat instant

Un nou episod tensionat din disputa dintre Abush și Andreea Bostănică atrage atenția în mediul online, unde detaliile personale, postările de pe rețelele sociale și procesele aflate în desfășurare se amestecă într-un scandal tot mai amplu. După o despărțire descrisă ca fiind bruscă și marcată de tensiuni, conflictul dintre cei doi pare să fi depășit zona personală și să fi intrat într-o etapă juridică. Iată ce a postat influencerița!

În centrul discuțiilor recente se află o postare publicată de Andreea Bostănică pe TikTok, unde aceasta a distribuit un conținut format din imagini și mesaje cu tentă ironică, referitoare la modul în care unele persoane își expun relațiile pe rețelele sociale.

Ce postare a făcut Andreea Bostănică

În acea postare, ea sugerează indirect diferența dintre aparențele afișate online și realitatea din spatele acestora, fără a oferi însă nume sau referințe explicite. Totuși, una dintre imaginile incluse a atras atenția publicului: o captură care ar face trimitere la ANAF, imagine care în mediul online a fost intens discutată și interpretată în mai multe moduri.

O parte dintre utilizatori au susținut că respectiva imagine ar putea fi generată sau modificată cu ajutorul inteligenței artificiale, în timp ce alții au interpretat postarea ca pe o posibilă aluzie la situația financiară sau juridică a fostului partener.

„E făcută pe AI”, „Cel mai bun gest de iubire”, „A făcut-o din iubire stați liniștiți”, au scris internauții.

Pe de altă parte, conflictul dintre cei doi nu se rezumă doar la mediul digital. În paralel, Abush a inițiat demersuri legale împotriva fostei sale partenere și a mamei acesteia, potrivit informațiilor apărute în spațiul public. Acesta ar susține că relația s-a încheiat în condiții tensionate, în contextul unor neînțelegeri care ar fi escaladat în timp. În cadrul acțiunilor în instanță, sunt invocate atât presupuse sume de bani acordate sub formă de împrumut, cât și bunuri de valoare oferite pe durata relației. (VEZI AICI ÎNTREGUL INTERVIU)

Printre acestea se numără cadouri costisitoare și obiecte de lux, dar și un vehicul de tip limuzină, evaluat la peste 100.000 de euro, pe care Abush ar solicita să fie returnat. Acțiunile juridice deschise indică o escaladare a conflictului dincolo de sfera personală, transformând relația într-un litigiu complex cu implicații financiare importante.

