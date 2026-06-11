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Andreea Bostănică vrea să dea în judecată restaurantul în care bătaia cu Ana Beregoi a avut loc. Mesaj pentru chelnerul care a intervenit

De: Emanuela Cristescu 11/06/2026 | 11:18
Andreea Bostănică vrea să dea în judecată restaurantul în care bătaia cu Ana Beregoi a avut loc. Mesaj pentru chelnerul care a intervenit. Sursa foto Captură video
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Andreea Bostănică (21 de ani) continuă să facă acuzații grave la adresa angajaților restaurantului în care a fost bătută de Ana Beregoi, sora Iulianei Beregoi. Influencerița a anunțat oficial că pornește un proces de proporții împotriva celor care vor să-i facă rău și să mușamalizeze scandalul.

Ținta ei principală? Un chelner din restaurant, pe care îl acuză că a fost cumpărat de familia Beregoi pentru a mușamaliza întreaga bătaie și pentru a da declarații mincinoase în fața autorităților. Bostănică a avertizat că pentru mărturii false se face închisoare.

Andreea Bostănică l-a făcut praf pe chelnerul restaurantului

Șatena a spus că mama ei a filmat momentul în care angajatul localului promitea că va spune adevărul, însă acesta s-ar fi vândut între timp taberei adverse.

„Și un video pentru chelner. Dacă tu crezi că ai luat bani de la clanul Beregoi și că totul este în regulă, te înșeli. Tu nu te gândești că, atunci când totul s-a terminat, iar mama mea a ieșit afară și s-a apropiat de tine, ți-a spus: „Te rog, mergi pe terasă și filmează.” Iar tu ai răspuns: „Da, da, nu vă faceți griji.”

Îți amintești ce ți-a mai spus mama mea? „Ai grijă să spui doar adevărul și să nu cumva să dai mărturii mincinoase, pentru că ei vor încerca să te cumpere.” Iar tu ai răspuns: „Da, nu vă faceți griji.” Dar nu te gândești că poate mama mea te-a filmat chiar în acel moment, când ai spus toate aceste lucruri?, a spus Andreea.

Andreea Bostănică vrea să dea în judecată restaurantul în care bătaia cu Ana Beregoi a avut loc. Mesaj pentru chelnerul care a intervenit
Andreea Bostănică vrea să dea în judecată restaurantul în care bătaia cu Ana Beregoi a avut loc. Mesaj pentru chelnerul care a intervenit. Sursa foto Captură video

I-a amenințat cu închisoarea

Bostănică l-a acuzat pe chelner că își bate joc de realitate doar pentru că este fanul „clanului” Beregoi. Șatena și-a ieșit din minți și a trecut la amenințări cu închisoarea, atât pentru angajat, cât și pentru patronii localului.

„Nu te gândești că ai recunoscut chiar tu că restaurantul are camere de supraveghere funcționale, iar acum dai mărturii mincinoase? Mergi la emisiuni, apari alături de Ana Beregoi și spui că ești fanul Iulianei Beregoi.

„Oameni buni, pentru mărturii false se poate face închisoare, dacă nu știați. Înțeleg că poate banii sunt mai importanți pentru unii, dar mărturia mincinoasă este infracțiune și se pedepsește. „Iar restaurantul va răspunde la rândul lui. Eu sunt acum acasă, în București, dar voi veni în Chișinău.

Voi depune plângere la poliție și voi acționa în instanță proprietarul restaurantului, pentru ca toate înregistrările camerelor de supraveghere să fie puse la dispoziție. Nu veți reuși să-mi închideți gura”, a spus aceasta.

Andreea Bostănică a mai spus că are încredere în autoritățile din Republica Moldova și că nu se va lăsa călcată în picioare de cei care încearcă să pară nevinovați.

„Eu știu cum funcționează lucrurile în Republica Moldova. Știu că avem un președinte bun și că avem polițiști care își fac datoria corect. Nu mă voi lăsa călcată în picioare de niște oameni care mint și susțin că au primit cadouri prin șantaj. Toate lunile acestea m-au făcut pe mine să par nebună. Iar acum, după atâta timp, apar și spun: „Da, îl cunosc pe băiatul acela. Da, familia mea este implicată într-un dosar penal, dar eu nu am nicio legătură”, a continuat șatenta.

Andreea Bostănică a povestit că Ana și Iuliana Beregoi i-au închis contul de Instagram din gelozie. Șatena consideră că cele două surori sunt extrem de invidioase și că nu suportă când altă persoană are succes și este apreciată.

„Serios? Și în America tot din greșeală ai făcut ce ai făcut? Și contul meu de Instagram tot din greșeală l-ai închis? Mi-ai blocat contul timp de o săptămână și l-ai trecut în memorial exact în ziua în care te-am depășit, exact în ziua în care aveam mai multe aprecieri, mai mulți urmăritori și mai multă activitate decât tine.

Asta este deja o poveste veche și, sincer, nu mă mai interesează acel subiect. Dar restaurantul și chelnerul care au dat mărturii false vor trebui să răspundă pentru ceea ce au făcut. Și nu doar în fața poliției, ci și în fața lui Dumnezeu. Pentru că eu nu am vrut nimic altceva decât să se facă dreptate”, a mai mărturisit influencerița.

VEZI ȘI: Ce nereguli au fost descoperite în restaurantul în care s-au bătut Andreea Bostănică și Ana Beregoi? Influencerița face acuzații grave

Martorul-cheie la bătaia dintre Ana Beregoi și Andreea Bostănică rupe tăcerea: „Iuliana era speriată complet și nici nu s-a implicat”

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