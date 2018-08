Andreea Ibacka, primele imagini cu burtica de graviduță: ”2018 a fost anul meu, asta este clar!”

Andreea Ibacka urmează să devină mămică pentru prima oară și este în culmea fericirii! Iar acum vedeta le-a împărtășit fanilor ei primele imagini cu burtica de graviduță. (Promotiile zilei la monitoare )

Andreea Ibacka abia așteaptă să-și strângă bebelușul la piept. Până atunci însă blondina a făcut o ședință foto de zile mari și le-a împărtășit fanilor primele imagini cu burtica de graviduță. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA IBACKA, DESPRE SEXUL BEBELUȘULUI: ”NU A FOST FOARTE SIGURĂ TREABA”)

”Dacă aș avea timp să-ți povestesc câte mi se întâmplă în perioada aceasta… 2018 a fost anul meu, asta este clar! Și chiar dacă am un program foarte încărcat, sarcina ușoară mi-a permis să mă ocup de toate cu zâmbetul pe buze. Cu tot cu un plus de entuziasm, pentru care dau „vina” pe hormoni, dar mai ales pe așteptarea aceasta frumoasă. Încă o dată spun… sunt o mega norocoasă! Fotografiile sunt făcute la 21 de săptămâni de sarcină. Între timp galopăm cu bine înspre 24 de săptămâni… cu doar câteva sute de grame în plus față de galeria de imagini.”, a scris Andreea Ibacka pe blogul ei.

Andreea Ibacka a știut că este însărcinată dinainte să-și facă testul de sarcină

Andreea Ibacka a știut că este însărcinată dinainte să-și facă testul de sarcină! Intuiția feminină a blondinei n-a dat greș în ceea ce o privește! (CITEȘTE ȘI: ANDREEA IBACKA, DESPRE SEXUL BEBELUȘULUI: ”NU A FOST FOARTE SIGURĂ TREABA”)

”Cumva, am simțit că sunt însărcinată chiar dinainte de a-mi face primul test de sarcină. În cazul meu, cel puțin, câteva semnale discrete au apărut încă din primele zile de sarcină. Probabil ai mai citit treaba aceasta… imediat după ce rămâi însărcinată sunt șanse ca formele să se rotunjească ușor pe ici – pe colo, să te mai înțepe una – alta. Dincolo de stările pe care noi, femeile, ni le-am putea induce. Însă mi-am făcut primul test de sarcină înainte să-mi împărtășesc suspiciunile. Valeleu, acele 3 minute de așteptare… Cele mai lungi minute din viața unei femei. Un montain rousse de emoții, fără plăcuțe de frână. POZITIV!”, a mărturisit Andreea Ibacka pe blogul ei. (Reduceri mari la jocuri PC )