Andreea Mantea a părăsit de urgență platoul emisiunii! Ce s-a întâmplat și care a fost declarația lui Victor Slav care a rămas să prezinte night show-ul

Andreea Mantea și-a îngrijorat fanii după ce noaptea trecută a plecat din platoul emisiunii “WOWbiz” pe care o moderează împreună cu Victor Slav. Prezentatorul TV a rămas singur să prezinte late night show-ul, iar toți care au fost cu ochii pe ei încă de la început s-au întrebat ce a pățit frumoasa brunetă. Victor Slav s-a comportat ca un adevărat profesionist după ce Andreea Mantea a părăsit platoul de televiziune.

La ora știută, Andreea Mantea și Victor Slav și-au făcut apariția pe sticlă și au început încă o ediție a emisiunii care rulează la Kanal D. La un moment dat, superba prezentatoare a plecat de urgență din platou și l-a lăsat pe colegul ei să continue late night show-ul. Fostul iubit al Biancăi Drăgușanu a prezentat singur unul dintre materialele difuzate în cadrul ediției de noaptea trecută de la “WOWbiz”. Este vorba despre un interviu înregistrat cu Mihai Sturzu, unul dintre foștii componenți ai trupei “Hi-Q”.

Mihai Sturzu a devenit pilot de linie

“Ei bine, doamnelor și domnilor, după lungi așteptări, am obținut în exclusivitate primul interviu al lui Mihai Sturzu de pe scaunul de pilot. Da, ați auzit bine, fostul membru de la «Hi-Q» a dat muzica pe aviație. Și mai mult decât atât, ne-a dezvăluit în premieră detalii despre planurile de nuntă (…)”, a spus Victor Slav înainte să fie difuzată înregistrarea cu fostul artist.

În vârstă de 38 de ani, artistul a devenit pilot de avion ultraușor în 2012, iar anul trecut a luat examenele pentru a deveni pilot de linie. Mihai Sturzu s-a angajat din toamna lui 2017 la cea mai importantă companie low-cost străină ce operează în România.

“E un program destul de incarcat acum, este vacanta, lumea zboara mult. Pe scaunul asta stau cel mai mult in ultima perioada. E o poveste lunga. Eu visam de mic sa ma fac pilot. Eu pana la 10 ani am trait intr-o tara unde nu puteai sa calatoresti. Visul meu a ramas sa ma fac pilot. Anul trecut am terminat scoala de pilot de linie. Iar acum lucrez la cea mai mare companie aeriana din tara.

Sunt fericit de nu mai pot. In perioada HI-Q am muncit foarte mult. Noi ne-am inteles foarte bine, asta imi lipseste cel mai mult. Am avut o viata frumoasa. Despartirea a venit de la sine”, a declarat Mihai Sturzu în cadrul emisiunii “WOWbiz”.

După acest material, Andreea Mantea revenit în direct. Ea a dispărut din platou pe durata pauzei de publicitate de dinainte de interviul înregistrat cu Mihai Sturzu. Cât despre motivul pentru care a lipsit din emisiune nu se știe nimic. Atât Victor Slav, cât și ea nu au spus nimic despre dispariția misterioasă din platoul de televiziune.

