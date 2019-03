Andreea Mantea l-a prezentat tuturor pe cel care i-a „furat” inima! Surpriză: E chiar Giani Kiriță

Înconjurată de camere de filmat, Andreea Mantea l-a prezentat tuturor pe cel care „i-a furat” inima. Momentul savuros s-a petrecut în platoul emisiunii „Vulturii de noapte”, care este difuzată de Kanal D. Noile informații apar la doar câteva zile după ce frumoasa prezentatoare a făcut mărturisiri despre relația pe care o are iubitul ei.

Andreea Mantea iubeste cu patos si nu se sfieste sa isi exprime dragostea fata de persoana iubita, in vazul tuturor. In ciuda faptului ca familia ei nu este de acord cu alegerea pe care a facut-o, Andreea il va prezenta mamei sale pe barbatul care i-a furat inima. Este vorba despre un rol interpretat impecabil de indragita vedeta! Totul se va intampla duminica aceasta, in late night show-ul „Vulturii de noapte”, difuzat la ora 23:00, la Kanal D. Printre invitatii acestei editii se vor numara si Teo, Andreea Mantea si Giani Kirita, recent intors de la „Exatlon”, care isi va relua atributiile de prezentator, alaturi de Victor Slav si Catalin Cazacu.

Unul dintre momentele de Oscar ale serii de duminica il va reprezenta sceneta ai carei protagonisti vor fi Andreea Mantea, tanara rebela, indragostita foc, Giani Kirita, barbatul care i-a furat inima Andreei, si Teo Trandafir, mama Andreei Mantea, care nu recunoaste nici in ruptul capului aceasta relatie.

„Mi-ar fi placut sa nu vorbim despre asta, dar nu avem incotro. Toata lumea vorbeste pe scara. Am inteles ca ai fost vazuta in lift, ca te-ai pupat cu golanul ala…, fotbalistul. Vreau sa stiu! Asta este educatia pe care ti-am dat-o eu?”, isi incepe Teo Trandafir replicile.

Dialogul este demn de scena unui film de Hollywood, cu replici care nu au la baza niciun scenariu, „actorii” isi dau frau liber imaginatiei bogate, toata sceneta bucurandu-se de interventia punctuala a unui regizor, interpretat de Victor Slav.

Daca a reusit Andreea Mantea sa isi induplece „mama” si sa isi traiasca iubirea alaturi de alesul inimii, le veti putea afla urmarind editia de duminica aceasta, in show-ul prezentat de Giani Kirita, Victor Slav si Catalin Cazacu, de la ora 23:00, la Kanal D!