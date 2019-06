Andreea Marin a spus ce dietă folosește ca să aibă un trup de zeiță la 44 de ani

La 44 de ani, Andreea Marin are un trup de zeiță și, cu zâmbetul pe buze, frumoasa vedetă a spus ce dietă folosește ca să arate atât de bine. Fosta prezentatoare TV a dezvăluit cele mai importante trucuri care se regăsesc în regimul său și a subliniat că felul în care oamenii arată la exterior este influențat de cel în care se simt la interior.

Chiar dacă în prezent, Andreea Marin nu este implicată în niciun proiect de televiziune, ea lucrează la unele de suflet și are o viață foarte agitată. Totuși, vedeta reușește să țină în echilibru cariera și viața personală, acordând timp prețios nu doar fiicei pe care o are cu Ștefan Bănică, dar și propriei persoane. Astfel, la un interval de câteva luni, ea mânâncă raw vegan timp de o săptămână.

“Eu cred că felul în care arătăm are legătură și cu felul în care ne simțim în interior. E un moment bun din viață, un moment de echilibru. Sunt genul de om optimist care se bucură de ceea ce trăiește. (…). În ultima săptămână, am avut un regim raw vegan, asta pentru că aleg o dată la câteva luni, să fac asta din respect pentru corpul meu. Pentru sănătate, pur și simplu. Nu fac asta în mod normal, permanent, pentru că îmi place carnea. Am grijă ca ea să ocupe cam 20% din dieta mea. Moderația este foarte importantă. Cred că e cuvântul de ordine, iar asta mă ține într-o formă destul de bună la 44 de ani”, a mărturisit fosta prezentatoare TV pentru revista VIVA!.

În trecut, Andreea Marin a fost la un pas să își pună capăt zilelor din cauza unui medicament pe care l-a luat ca să slăbească. “A fost o depresie care da, m-a dus chiar în pragul suicidului. Au fost luni de zile şi a fost cumplit. A fost un efect secundar al unui medicament luat fără indicație, de fapt, era un supliment, nici măcar un medicament, găsit pe internet. Era un supliment 100% natural dedicat pierderii în greutate. Am luat acea băutură şi am avut chiar eu parte de efecte secundare. Un efect secundar a fost o afecţiune pe care nu am putut-o vindeca decât luând nişte pastile, era o acnee foarte puternică. Avea şi un alt efect secundar, depresia. L-am luat şi pe acela! Depresia este o boală care-ţi întunecă mintea, nu mai gândeşti corect. Vrei să pui capăt acelei suferinţe. Eu sunt un om energic, optimist, nu m-aş fi gândit niciodată în sensul acesta. Lipsa somnului te duce la decizii greşite. O tristeţe adâncă şi o furtună interioară, nu mai eşti omul ce ştii că eşti. Această problemă nu trece de la sine. Eu am recunoscut anumite simptome. Aşa am ajuns la psiholog. Refuzam să cred asta. Au existat oameni care comentau. Zâmbetul nu mai era zâmbetul meu, nu mai simţeam entuziasm”, a povestit Andreea Marin în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.