Andreea Marin, pe mâna medicilor: ”Am vrut să fac operația la noi acasă”

Andreea Marin se confruntă cu probleme de sănătate. Proaspăt venită din vacanță, vedeta va ajunge pe mâna medicilor pentru o intervenție chirurgicală. (VEZI CUM ÎȚI POȚI LUA APARTAMENT ÎN BUCUREȘTI ÎN 6 LUNI)

Andreea Marin nu a vrut să vorbească despre problemele de sănătate cu care se confruntă deoarece așteaptă decizia medicilor. Vedeta a mărturisit că nu este ceva grav și că acceptă orice încercare a vieții, cu zâmbetul pe buze. Andreea Marin a hotărât să se lase pe mâna unor medici din România pentru eventuala intervenție pe care o va face. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA MARIN SE SIMTE TÂNĂRĂ ȘI NELINIȘTITĂ)

„Va fi, nu a fost încă. Abia am descoperit doctorul. Am vrut să fac operaţia la noi acasă. Nu este ceva grav, abia săpămâna viitoare voi putea povesti. Atâta vreme cât nu ştiu rezoluţia doctorului vă spun săptămâna viitoare. Nu mă plâng oricum ar fi viaţa”, a spus Andreea Marin la o emisiune tv. (CÂT CÂȘTIGI DACĂ FACI VIDEOCHAT)

Andreea Marin, probleme cu inima

În urmă cu aproximativ o lună, Andreea Marin a dezvăluit că problema de sănătate cu care se confrunta la acea vreme avea legătură cu inima, care a făcut-o să aibă câteva palpitații și a decis să meargă să fie consultată de un specialist. Ea a subliniat că nu e nimic grav și nu a dorit să spună ce diagnostic i-a pus medicul cardiolog. (VEZI ȘI: CE GAFĂ! „ZÂNA” ȘI-A PIERDUT PRAFUL MAGIC. CUM A APĂRUT ANDREEA MARIN ÎMBRĂCATĂ ÎN PIPERA)

“Nu am avut probeme de sănătate. Am avut o mică problemă la un moment dat, dar să nu o exagerăm. Are omul dreptul să se mai ducă la un control. Inima mi-a dat nişte palpitaţii, dar nu a fost ceva grav. Există semne care îţi spun că uneori trebuie să laşi ritmul, să nu te stresezi atât de mult pentru lucruri care nu merită şi să ai echilibru în tot ceea ce faci”, a dezvăluit fosta prezentatoare în cadrul emisiunii “Cool Summer Nights”. (VEZI ȘI: CUM POȚI CÂȘTIGA 10.000 DE $ LUNAR)