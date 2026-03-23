Andreea Popescu s-a transformat într-o fabrică de bani înainte de divorț! Pe ce sumă a pus mâna

Divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc a stârnit furtuni în online, împărțind publicul între cei care o compătimesc pe ea, dar și cei care o critică după dezvăluirile despre idila cu Dan Alexa. Totuși, Andreea păstrează momentan tăcerea, dezvăluind doar un mesaj de mulțumire pentru încurajările primite pe Instagram. Ceea ce a alimentat speculațiile că ar fi fost constrânsă de familia fostului, mai ales că la mijloc a fost un contract prenupțial. Una peste alta, CANCAN.RO a aflat planul secret pe care l-a ticluit și care îi va asigura un trai decent după separarea de dansatorul-milionar.

Dacă pentru public despărțirea Andreei Popescu a fost previzibilă, pe fondul dezvăluirilor făcute prin interviuri în ultima perioadă, cu siguranță ea era cea mai conștientă de acest final care se prefigura încă de anul trecut.

Tot din spusele ei am aflat că nici relația cu soacra nu a fost una roz, resimțind presiunea că nu e o femeie de carieră.

Atât asta, cât și singurătatea pe care a resimțit-o în această căsnicie, și despre care a vorbit inclusiv la Teo Trandafir în podcast, au făcut-o să se refugieze în muncă și să își creeze o plasă de siguranță… financiară. Mai ales că la mijloc exista un contract prenupțial din care nu ieșea cu mari beneficii după divorț.

Profitând de comunitatea pe care o avea pe Instagram, a devenit ușor-ușor influencer cu venituri modeste. Până în 2025, atunci când, coincidență sau nu, Andreea s-a afiliat unei agenții mari care a propulsat-o în această industrie.

Ca să-și sporească imaginea, a făcut inclusiv turul podcasturilor, iar contractele au început să vină pe bandă rulantă, iar anul trecut, chiar în perioada în care mariajul ei se destrăma, Andreea își construia deja o independență financiară.

Andreea a fost ”executată” de soț încă de anul trecut

Rezultatul? În 2025 a câștigat fabuloasa sumă de 774.393 lei, adică peste 150.000 de euro, o creștere de 213% față de anul precedent, potrivit celui mai recent raport fiscal depus de către ea.

Teoretic, cu acești bani își poate reconstrui viața fără prea multe griji financiare, chiar dacă a fost nevoită să renunțe la un stil de viață luxos și să părăsească penthouse-ul evaluat la 4 milioane de euro. Ea s-a mutat într-un apartament din cartierul Herăstrău, unde știm cu toții că este o zonă scumpă.

Un semn de întrebare rămâne și în privința celor două firme pe care Andreea le-a administrat, cu haine pentru copii, la care a renunțat tot anul trecut. Sau a fost forțată să iasă din schemă! Mai ales că era în parteneriat cu fostul soț și sora acestuia.

Acesta poate fi un semn că ”partajul” a început, de fapt, tot de anul trecut.

