Andreea Popescu și soțul ei, Rareș Cojoc, își doresc ca toți copiii lor să le calce pe urme! Vedeta a făcut dezvăluiri de pe patinoarul Allianz Țiriac Otopeni: „Sportul îi disciplinează!”

Prezentă pe patinoarul Allianz Țiriac Arena din Otopeni, Andreea Popescu ne-a oferit un interviu exclusiv în care a vorbit despre importanța sportului în viața ei și a copiilor ei. Așa cum știm, fosta dansatoare a dus mereu un stil de viață sănătos, sportul și mișcarea făcând parte din viața ei. Și soțul ei, Rareș Cojoc, este dansator profesionist, astfel că și cei trei copii le urmează pasiunile. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO bruneta a vorbit despre importanța sportului în viața lor, dar și despre ceea ce își doresc de la copiii lor.

Andreea Popescu este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, fiind mereu o promotoare a stilului de viață sănătos. Atât ea, cât și soțul ei, Rareș Cojoc au practicat dansul de performanță, iar bărbatul are și numeroase premii la activ. Așadar, nu este de mirare că și pe cei trei copii ai lor îi îndrumă către sport. În ceea ce privesc activitățile pe care doresc să le facă în viitor se numără patinajul și hocheiul. Am fost împreună cu Andreea Popescu la patinoarul Allianz Țiriac din Otopeni pentru a explora atmosfera și condițiile de pe gheață.

Andreea Popescu și soțul ei au planuri clare pentru copii: „Să facă sport, dacă se poate, de performanță”

La Patinoarul din Otopeni au loc numeroase activități sportive, de la cursuri de inițiere în patinaj și antrenamente ale echipelor de hochei, până la turnee naționale și competiții internaționale. În plus, în fiecare weekend se desfășoară sesiuni de patinaj deschise publicului larg, momente prețioase de care oricine se poate bucura alături de familie, copii sau prieteni. Pentru Andreea, patinoarul s-a dovedit ideal pentru a veni cu cei mici, în timpul liber. La fel ca mulți alți părinți, Andreea consideră că sesiunile de patinaj recreativ sunt o oportunitate excelentă de a-i familiariza pe copii cu acest sport și, de ce nu, de a observa dacă au înclinație sau entuziasm pentru activitățile pe gheață. Cu atât mai mult cu cât, aceste sesiuni pot deveni adevărate momente de conexiune și bucurie în familie.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au trei copii, pe Ioachim, care va împlini în curând 7 ani, Anastasia care mai are puțin și va împlini 4 ani, și pe mezinul familiei, Alexie în vârstă de doar doi ani. Fiul lor cel mare face karate și înot, însă Andreea nu exclude să îl dea și la un sport pe gheață. În plus, îl va putea supraveghea și chiar patina alături de el în weekend, atunci când patinoarul este deschis pentru public.

„Să știi că Ioachim care are aproape șapte ani face destul de multe activități, iar tatăl lui care este sportiv de performanță încă activ susține ca măcar unul dintre copii să facă sport, dacă s-ar putea de performanță. Orice ține de activitate și de mișcare este bineprimit”, a spus Andreea Popescu.

Și pe fetița lor, Anastasia, cei doi părinți vor să o introducă în lumea sportului. Și pentru că ne aflam pe gheață la patinoarul Allianz Țiriac Arena din Otopeni, am fost curioși să aflăm dacă pe fetița ei ar tenta-o patinajul, iar raspunsul a fost că: „Pe Anastasia nu o văd să facă patinaj. Ea are aproape patru ani și e ca un băiețel, ar face hochei, spre deosebire de Ioachim care are o înclinație artistică, dansator ca tatăl lui. Ioachim mi-ar plăcea să încerce și hocheiul, pe lângă karate, înot și ce activități mai face el” , a fosta dansatoare a Deliei pentru CANCAN.RO.

Andreea Popescu este conștientă că sportul îi disciplinează pe copii și îi dezvoltă armonios, astfel că nici nu percepe ideea ca micuții ei să nu facă o activitate fizică. În ceea ce privește performanța sportivă, vedeta spune că este la latitudinea lor dacă cei trei copii vor dori să urmeze meseria părinților lor.

„E foarte important să le dai șansa copiilor să facă un sport și îl voi aduce la patinoar. Cel mic nu cred că ar putea pentru că are 2 ani, dar când mai crește, îl voi aduce și pe el. Eu iubesc copiii, îi ador și mi se pare foarte important ca toți copiii să facă sport pentru că sportul îi educă, îi ține pe linia de plutire în viață și îi disciplinează. Soțul meu este sportiv activ și crede-mă l-a ferit de foarte multe lucruri rele pentru că adolescența lui și-a petrecut-o în sport și a contat enorm și l-a ferit de foarte multe lucruri tentații și lucruri rele în viață. Și știu că domnul Țiriac a susținut dintotdeauna sportul și copiii, iar asta este mare lucru. Sportul te poate duce pe culmi foarte înalte. Eu o să vin cu copiii și o să ne petrecem timp frumos aici pe gheață”, a mai subliniat vedeta.

