Andreea Tonciu a sărbătorit Valentine’s Day în trei! Cum a fost răsfățată bruneta de soțul ei

Familistă convinsă, Andreea Tonciu a sărbătorit ziua iubirii alături de fiica și de soțul ei, la un prestigios restaurant, cu specific japonez, din București.

Fosta asistentă Tv a filmat câteva secvențe petrecute în restaurantul Benihana, unul dintre cele mai bune localuri din Capitală cu specific japonez.

Cheful, care le-a preparat mâncarea în față, le-a desenat, la un moment dat, o inimă mare din orez. Andreea Tonciu a postat și o fotografie de familie, cu Rebecca și Daniel.

Andreea Tonciu, criticată după ce s-a fotografiat topless

Andreea Tonciu a fost criticată dur de internauți, după ce și-a făcut un selfie, topless, acoperindu-și sânii doar cu o mână.

„Parcă ziceai că ești mamă! Ești frumoasă, dar ai cam exagerat”, i-a spus un fan Andreei Tonciu.

“Rebek, hai nu mă înnebuni! Ți se pare…”, a reacționat Andreea Tonciu pe contul său oficial de Instagram.

Afirmațiile ironice ale fostei asistente TV nu i-au împiedicat pe unii dintre internauți să își spună părerea sinceră despre gestul ei. “Chiar interesează pe cineva… foarte urât ce faci”, “Să îți fie rușine, că ești mamă! Ești în disperare după like-uri sau…?”, “Ești bombă, d-aia Dumnezeu ne-a dat dreptul la liberul arbitru, pentru a fii în stare să gândim ce e mai bine pentru noi, dacă El nu gândește în locul nostru, voi de ce nu vă vedeți de treaba voastră!? Are ce să arate, arătați si voi dacă aveți!!!”, “Te admir, ești superbpă Dar așa poze pe Facebook nu mi se par ok pentru statutul tău de soție și mamă” și “Fața are o culoare, corpul, una diferită” sunt cinci dintre comentariile strânse de postarea de pe social media a divei .