Andreea Tonciu, declarații tranșante după ce s-a speculat că divorțează. ”Soțul meu nu face absolut nimic în casă!”

Andreea Tonciu și-a pus soțul la punct, după scenele de gelozie ale acestuia. Retrasă din lumina reflectoarelor după căsătoria cu Daniel Niculescu, Andreea Tonciu a devenit mamă. Apoi a declarat că soțul ei este extrem de gelos.

Au existat destule probleme ”în paradis”, de-a lungul timpului, iar Andreea și Daniel au avut perioade în care s-au certat foarte des. S-a vorbit chiar despre un eventual divorț. Totul a culminat în aprilie, atunci când Andreea a plecat ”cu fetele” la Mamaia, fără să îi pese de părerea lui Daniel. Însă, după revenirea de la mare, Andreea a oferit o declarație menită a liniști apele în familie.

„Nu este nimic adevărat din ce s-a scris. Da, am fost la mare, nu neg că nu m-am distrat la mare. Nu ne-am certat. Nu pot să spun că, ca cuplu, nu ne certăm. Soţul meu ştie că am fost la mare. Ştie absolut tot ce am făcut la mare. Nu a venit după mine la mare, nu m-a îmbrâncit la mare, nu a venit să mă ia cu forţa acasă. M-am dus la mare cu prietenele mele şi ne-am distrat pur şi simplu. Soţul meu nu a putut să meargă. Am mers cu sora mea, îşi dorea foarte mult. Mi-a zis să mă duc cu sora mea.

”Să zicem că au trecut trei ani de zile și a ajuns să mă cunoască”

Se pare că lucrurile au intrat, încetul cu încetul, pe un făgaș normal, motiv pentru care Andreea Tonciu este decisă să revină în televiziune.

„Normal că s-au îndreptat lucrurile între noi. Mereu m-a lăsat să mă aranjez, doar că avea o problemă cu ieșirile mele. Acum nu mai are. Vreau să mă întorc în televiziune. Gelos este că mă iubește, dar cu chestiile pe care vreau să le fac nu mai este. Să zicem că au trecut trei ani de zile și a ajuns să mă cunoască. M-am impus foarte tare. Am făcut mai mult decât să urlu de el. Am zis că dacă nu mă lasă să fac ceea ce-mi place, adică să apar la televizor… Îmi găsesc diverse activități și nu ne mai intersectăm decât seara. Soțul meu nu face absolut nimic în casă, el doar aduce bani și atât’, a spus Andreea Tonciu, la „Star Matinal”.

Andreea a mai afirmat că s-a îngrășat cu 15 kilograme în ultima perioadă de timp și că ar fi timpul potrivit pentru a slăbi.