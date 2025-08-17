Andreea Tonciu, vacanță de lux în Turcia! Cât scoate din buzunar pentru o singură noapte la hotelul de 5 stele

Andreea Tonciu trăiește viața la maximum și nu se uită deloc la bani atunci când vine vorba de vacanțe! Vedeta s-a refugiat din nou în Turcia, într-un resort exclusivist, unde luxul și opulența fac legea. Iar prețul pe care îl plătește pentru o singură noapte de cazare i-a lăsat mască pe fanii care au aflat detaliile. Află în rândurile de mai jos!

Vedetaa și-a luat soțul, pe Daniel Niculescu, și împreună se răsfață într-un hotel de lux, cu vedere directă la mare, piscine spectaculoase și servicii ca pentru regi. Andreea Tonciu a împărtășit deja primele imagini de vacanță, unde apare zâmbitoare, relaxată și extrem de mândră de alegerea făcută.

Cât a plătit Andreea Tonciu pentru o noapte de cazare

Dacă te întrebi cât costă o asemenea experiență, află că nota de plată e amețitoare! Potrivit tarifelor afișate, o cameră la resortul unde stă vedeta ajunge la aproximativ 11.000 de lei pentru o singură noapte. Iar dacă îți dorești un apartament de lux, cu piscină privată și servicii premium, suma poate să sară de câteva mii de euro pe noapte.

„Viața e foarte frumoasă când călătorești în locuri minunate, precum acesta”, a scris Tonciu pe Instagram, alături de o fotografie din paradisul turcesc.

Pentru Andreea Tonciu, însă, banii nu par a fi o problemă. Vedeta a ales să se bucure de fiecare moment și să trăiască exact așa cum îi place, înconjurată de lux, confort și vacanțe exclusiviste.

Răsfățată cu un bolid de lux

Andreea Tonciu pare să trăiască într-o continuă poveste. În urmă cu trei luni, bruneta și-a sărbătorit aniversarea de 39 de ani într-un stil grandios, așa cum numai ea știe să o facă. Nu au lipsit cadourile scumpe, buchetele impresionante de flori și sumele uriașe de bani, însă surpriza care a eclipsat totul a fost un bolid de lux în valoare de 225.000 de euro. (VEZI AICI)

CITEȘTE ȘI:

Să vezi şi să nu crezi! Andreea Tonciu n-a avut “frână” nici măcar pe plajă! Soţul a fost martor

Suma COLOSALĂ pentru un weekend la all-inclusive-ul preferat al Andreei Tonciu. Leșini dacă vezi prețul pentru 4 nopți