Andreea Tonciu, vacanță de lux în Turcia! Cât scoate din buzunar pentru o singură noapte la hotelul de 5 stele

Andreea Tonciu trăiește viața la maximum și nu se uită deloc la bani atunci când vine vorba de vacanțe! Vedeta s-a refugiat din nou în Turcia, într-un resort exclusivist, unde luxul și opulența fac legea. Iar prețul pe care îl plătește pentru o singură noapte de cazare i-a lăsat mască pe fanii care au aflat detaliile. Află în rândurile de mai jos!
Vedetaa și-a luat soțul, pe Daniel Niculescu, și împreună se răsfață într-un hotel de lux, cu vedere directă la mare, piscine spectaculoase și servicii ca pentru regi. Andreea Tonciu a împărtășit deja primele imagini de vacanță, unde apare zâmbitoare, relaxată și extrem de mândră de alegerea făcută.
Dacă te întrebi cât costă o asemenea experiență, află că nota de plată e amețitoare! Potrivit tarifelor afișate, o cameră la resortul unde stă vedeta ajunge la aproximativ 11.000 de lei pentru o singură noapte. Iar dacă îți dorești un apartament de lux, cu piscină privată și servicii premium, suma poate să sară de câteva mii de euro pe noapte.
„Viața e foarte frumoasă când călătorești în locuri minunate, precum acesta”, a scris Tonciu pe Instagram, alături de o fotografie din paradisul turcesc.
Pentru Andreea Tonciu, însă, banii nu par a fi o problemă. Vedeta a ales să se bucure de fiecare moment și să trăiască exact așa cum îi place, înconjurată de lux, confort și vacanțe exclusiviste.
Andreea Tonciu pare să trăiască într-o continuă poveste. În urmă cu trei luni, bruneta și-a sărbătorit aniversarea de 39 de ani într-un stil grandios, așa cum numai ea știe să o facă. Nu au lipsit cadourile scumpe, buchetele impresionante de flori și sumele uriașe de bani, însă surpriza care a eclipsat totul a fost un bolid de lux în valoare de 225.000 de euro. (VEZI AICI)
