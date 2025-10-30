Andrei Găluț, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye to Gravity, revine pe scenă: ”Cele două piese reprezintă ambele albume ale formației”

Au trecut 10 ani de la tragedia care a marcat România și a lăsat în urmă multă durere și revoltă. 10 ani de când 65 de tineri și-au pierdut viețile în clubul Colectiv din Capitală. Andrei Găluț, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye to Gravity, revine pe scenă. Vezi mai multe detalii în articol!

Data de 30 octombrie 2015 va rămâne în amintirea tuturor românilor. După acea noapte, 65 de tineri nu s-au mai întors acasă. Un incendiu devastator a izbucnit în clubul Colectiv din București, aflat într-o fostă hală a fabricii Pionierul. România a rămas marcată de această tragedie care a scos la suprafață lipsurile din sistemul medical.

Andrei Găluț, supraviețuitor Colectiv, revine pe scenă

După zece ani de la tragedia Colectiv, solistul trupei Goodbye to Gravity, Andrei Găluț, a revenit pe scenă. El, alături de alți zece muzicieni, au lansat The Memento Project, un demers caritabil în memoria victimelor și tuturor celor care au supraviețuit.

Acesta a readus la viață într-o variantă acustică cele două piese incluse în proiect: „The Day We Die” și „The Cage”.

„Acum 10 ani, formația Goodbye to Gravity se pregătea să lanseze cel de-al doilea album, Mantras of War printr-un concert. Recenziile entuziaste din presa de specialitate și succesul primelor trei single-uri promiteau un disc excepțional, cu un puternic mesaj anti-corupție, cu versuri despre reziliență și curaj. După primul show, trupa urma să plece într-un turneu național și își făcea planuri să cânte și în străinătate. Orizonturile artiștilor către o carieră de succes, atât la nivel local cât și internațional, erau deschise, iar aceștia erau aproape de momentul pe care îl visaseră dintotdeauna: să schimbe lumea în bine cu muzica lor. Acest vis a fost însă frânt chiar de răul împotriva căruia lupta Goodbye to Gravity prin artă: de corupție. Incendiul din clubul Colectiv, din data de 30 octombrie 2015, a ucis atât direct, cât și ca urmare a condițiilor precare din spitale și a ascunderii infecțiilor nosocomiale, 65 de oameni. Alți 180 au fost răniți. A fost cea mai mare tragedie a României moderne. Alex Pascu, Vlad Țelea, Mihai Alexandru și Bogdan Enache, basistul, chitariștii și toboșarul formației s-au numărat printre victime. Andrei Găluț, vocalistul trupei, a fost grav rănit. Șansele lui de supraviețuire au fost minime. Pierderile umane ireparabile au redus la tăcere muzica Goodbye to Gravity. Liniștea doliului s-a așternut peste familiile celor uciși, peste suferințele răniților și peste creația trupei. Povestea unei formații metal dornice să contribuie la evoluția României părea să se fi încheiat pentru totdeauna.”, a transmis Goodbye To Gravity pe Facebook.

The Memento Project reprezintă prima apariție publică a lui Andrei Găluț, după tragedia de la Colectiv. Din cauza tratamentelor medicale pe care a fost nevoit să le urmeze, a traumelor și a operațiilor de reconstrucție, acesta a lipsit de pe scenă.

„Cele două piese reprezintă ambele albume ale formației. The Cage a fost single-ul pentru care am realizat, în 2012, primul nostru videoclip artistic, iar The Day We Die este piesa care a devenit emblematică în mișcările civice anti-corupție din țară. Am văzut versurile ei scrise pe pancarte și pe mașini, brodate pe haine și purtate în sufletele oamenilor care își doresc schimbarea în bine a României’, a transmis Andrei Găluț.

