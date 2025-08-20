Andrei Lemnaru, consolat de ispite după ce a fost trădat de Ella: „Tu știi că ești sufletul nostru”

Andrei Lemnaru a trăit momente greu de imaginat în ediția Insula Iubirii de ieri. Tânărul a fost nevoit să își privească partenera, pe Ella, în timp ce pica testul alături de ispita Teo. Această trădare i-a adus compasiune din partea telespectatorilor, dar și a ispitelor feminine din casă.

Ella a picat testul Insulei și s-a apropiat la cel mai intens mod de Teo în edițiile trecute din emisiunea momentului. Nevoit să privească aceste imagini dureroase cu femeia care ar fi trebuit să îi fie soție, Andrei Lemnaru a fost susținut de ispite.

Andrei Lemnaru, consolat de ispite după ce a fost trădat

Andrei Lemnaru, iubitul Ellei, a fost pus în fața unor imagini greu de privit, iar acest lucru a stârnit compasiune în rândul ispitelor feminine. Acestea l-au încurajat pe Andrei sau au făcut glume pe seama situației pentru a-l ajuta să depășească acest moment trist.

”Tu știi că ești sufletul nostru! Acum treci prin asta, dar tu duci și noi cu tine! Nu ești singur și nu vei fi, cel puțin nu în aceste momente. Fii tare și nu uita să îi mulțumești lui Dumnezeu. Te iubesc, frățiorul meu”, a scris ispita Amelia pe rețelele de socializare.

Andrușca, de cealaltă parte, s-a decis să glumească pe seama acestui moment și să transmită un mesaj cu subînțeles:

„Hai, că te așteaptă Andrușca.”

Relația dintre Ella și Andrei, sortită eșecului

Se pare că înainte de a participa la Insula Iubirii, blondina a mers la o clarvăzătoare care i-a spus că Andrei nu este omul potrivit pentru ea și că nu o să rămână împreună (VEZI AICI CE A SPUS).

