Oana Monea le-a luat ”la rost” pe toate concurentele. Ce a avut de spus despre fiecare: „Nota 5”

Oana Monea a luat ”la rost” concurentele și a spus tot ce crede, fără ascunzișuri. Ispita le-a luat pe fiecare în parte și a spus ce îi place și ce nu. Mai mult, acestea au primit și note. Cine a ”trecut” clasa și cine nu? Află în rândurile de mai jos!

Nu, nu este vorba despre aspectul acestora sau comportamentul lor așa cum v-ați fi imaginat. Dermopigmentist de meserie, Oana Monea a comentat sprâncenele concurentelor.

Ce a spus Oana Monea despre concurentele Insula Iubirii

Cu o experiență de peste 10 ani, Oana Monea a postat un filmuleț pe rețelele sociale în care vorbește despre sprâncenele fiecărei concurente în parte.

Prima pe listă a fost Bianca care a primit nota 7 și despre care Oana a făcut un comentariu critic:

„Ce mă deranjează pe mine la aceste sprâncene este faptul că ele sunt ușor coborâte în partea de sus, adică linia superioară este ușor mai lungă decât cea inferioară, ceea ce nu este deloc corect, culoarea este ușor albăstruie. Aș vrea să faci îndepărtare și să le refaci”.

Când vine vorba de Francesca, Oana Monea a fost la fel de sinceră și directă. Și aceasta a fost evaluată tot cu nota 7.

„Avem o sprânceană mai ascuțită, avem o sprânceană mai rotundă. Avem nevoie de un ușor lifting”, a mai spus ispita.

Ei bine, spre uimirea tuturor, Maria a luat o notă mai mare decât cele menționate anterior. Ispita este încântată de sprâncenele soției lui Marius, dar o deranjează culoarea ușor albăstruie a acestora.

Ionela însă a fost plasată la coada clasamentului și a fost evaluată cu nota 5 din cauza lungimii și grosimii sprâncenelor ei.

Câștigătoarea este Ella, despre care Oana Monea a spus că are sprâncenele perfecte și nu ar schimba nimic la ele. Aceasta a primit nota 10.

„Sprâncenele sunt perfecte, nu aș corecta absolut nimic”, transmite Oana Monea.

