S-a aflat tot! Cine merge diseară în vila fetelor! E premieră la Antena 1, așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată

Premieră la Insula Iubirii! Un concurent primește dreptul de a merge în vila fetelor, iar acum s-a aflat și cine este acesta. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată la emisiunea difuzată pe Antena 1. Bărbatul se duce acolo cu un scop clar. Află, în articol, toate detaliile!

Se încing spiritele la Insula Iubirii. În ultimele episoade, concurentele au început să calce strâmb, luându-și prin surprindere partenerii. Maria s-a apropiat de Cătălin, iar gesturile tandre dintre ei au fost observate de toată lumea. Mai mult decât atât, recent, blondina i-a oferit o nouă scrisoare secretă ispitei care i-a luat mințile, însă aceasta a ajuns nu doar la Cătălin, ci și la Marius. Ei bine, în urma acestui gest, concurentul primește dreptul de a merge în vila fetelor.

De ce merge Marius de la Insula Iubirii în vila fetelor

Recent, pagina de Instagram Viperele Vesele a anunțat că bărbatul care primește dreptul de a merge în vila fetelor este Marius Avram. Nu s-a mai întâmplat așa ceva până acum la Insula Iubirii. Bărbatul are la dispoziție 20 de minute să găsească scrisoarea pe care Maria a scris-o pentru Cătălin.

Căutările nu au succes pentru Marius. Iubita sa a ascuns, inițial, scrisoare în baie, însă a luat-o cu ea atunci când a plecat din vilă. Concurentele și ispitele au părăsit casa pentru o activitate, însă Cătălin a rămas pentru o discuție cu „adversarul” său.

Maria și Cătălin au dezvoltat un limbaj secret de comunicare. Cei doi își scriu bilețele, pe care le lasă în baie, și le citesc departe de camere. În scrisoarea secretă, concurenta și-a mărturisit sentimentele pentru ispită. Aceasta a recunoscut că se simte cât se poate de bine lângă bărbat și a precizat că dacă se întâlneau în afara emisiunii lucrurile ar fi stat complet diferit.

„Cătă… îmi e greu să țin frâu sentimentelor. Ești minunat și chiar mă bucur că te-am întâlnit. Cu siguranță dacă eram afară lucrurile stăteau diferit. Încerc să îmi dau seama ce mi se întâmplă dar mă simt copilă în preajma ta. (…)”, a scris Maria în scrisoarea secretă.

Ei bine, Marius a văzut la bonfire tot ce a așternut Maria pe hârtie. Bărbatul a fost șocat de cât de departe a mers soția sa, iar verdictul lui a fost categoric. Acesta și-a dat jos verigheta și a transmis că își dorește să divorțeze.

„Bă, nevastă-mea să facă treaba asta, mă? Soția mea, mă? Nu am cum să mă uit, nu pot frate, mă doare. Am dat-o jos (n.r. verigheta)… Divorț! Despărțire, ce să însemne? Sunt bulversat rău. S-a testat până… Și-a găsit sufletul pereche”, a spus Marius.

Citește și: Andrei Lemnaru a detonat bomba, după ce Ella l-a tradus în fața tuturor: ”Am mai trecut prin asta, nu e prima oară”