Andrei Lemnaru, de la Insula Iubirii, ruinat și în dragoste, și în conturi! A rămas cu buzunarele goale și cu datorii în UK

Ce părea o aventură romantică la „Insula iubirii” s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru Andrei Lemnaru, care și-a văzut viitoarea soție, pe Ella Vișan, topită după ispita-supremă, Teo . Cei doi logodnici, care se numără printre cele cinci cupluri venite în Thailanda să își testeze relația cu doar câteva luni înainte de nuntă, au ieșit din emisiune, amândoi cu inimile frânte, și cam toată viața dată peste cap.

Nimic nu trăda, la început, că între Ella și Andrei ar exista vreo tensiune. În primele prezentări, păreau un cuplu care se completa perfect: râdeau, se completau, schimbau ironii fine… Însă, odată ajunși în vilele pline de ispite, atitudinea s-a schimbat radical!

Ella a început să-și arate nemulțumirile pe care le avea în relația cu cel care urma să-i devină soț și s-a apropiat foarte mult de Teo, ispita-supremă. În același timp, Andrei nu a rămas indiferent: a încercat să se apropie de ispita Andrușca, pe insula băieților, însă legătura lor nu a fost la fel de ”intensă”.

Punctul culminant al emisiunii a fost atunci când momentele surprinse de camerele de filmat au arătat inclusiv ipostaze extrem de apropiate, unele chiar intime, petrecute chiar în baia vilei din Thailanda, între Ella și Teo, care l-au scos din minți pe Andrei!

„O să-i pară rău!”, a izbucnit el, lăsând să se înțeleagă că despărțirea nu va fi una simplă.

Și așa a fost: după finalul emisiunii, logodna s-a destrămat, iar planurile de nuntă au fost spulberate practic. Cei doi au început să se atace subtil prin live-uri pe TikTok, trimițând mesaje cu subînțeles și alimentând speculațiile.

Jocurile de noroc l-au falimentat?

Dar povestea nu se oprește aici. Se pare că Andrei se confruntă și cu probleme financiare serioase. Firma pe care o deține, AC LOGISTIC VALCEA LTD, activă în Regatul Unit și specializată în transport rutier de mărfuri, cu sediul în Grays, Anglia, se află într-o situație delicată: pentru anul încheiat la 31 martie 2025, compania avea datorii de 21.180 lire, în timp ce activele nete erau de doar 31 lire.

La începutul emisiunii, Andrei a fost pus și în postura de a explica ce face în viața de zi cu zi și se pare că avea ”regizată” replica pentru întrebarea asta. Și pentru că nu și-a învățat bine discursul și părea prea ”sărac” după ce a spus: „Sunt șofer, livrez pachete” Ella l-a certat: „Dar nu fi așa prost!”. Ulterior a găsit o variantă mai bună de prezentare a ocupației sale: „Dețin o firmă de curierat!”.

Nu este prima dată când trecutul financiar al lui Andrei devine subiect de discuție. El a recunoscut în emisiune că a pierdut sume considerabile de bani din cauza unui viciu: jocurile de noroc.

„Mă bucur că ea a apărut în viața mea (n.r. Ella)! Am dat la roșu și la negru, știi cum m-a dus? Nu îmi pare rău… Din cauza anturajului! Gândește-te că făceam bani pe care nu visam că o să-i fac vreodată. În 12 ore, să pierd sume de… Cel mai mult am pierdut 25.000 într-o noapte. În șapte-opt ore! La aparate nu câștigi, nu sunt făcute să câștigi”, a mărturisit el.

