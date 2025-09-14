Andrei Lemnaru, primele declarații despre nunta anulată cu Ella Vișan. Cum și-a anunțat părinții

Ella Vișan și Andrei Lemnaru au intrat în aventura Insula Iubirii cu inelele de logodnă pe degete și cu planuri mari: nunta programată pe 13 septembrie. Ieri ar fi trebuit să fie ziua lor cea mare, însă poveștile de dragoste de pe insulă le-au schimbat radical destinele. Din doi viitori miri, s-au întors doi foști, fiecare cu drumuri separate și cu răni emoționale greu de ignorat.

Deși au intrat în show cu planuri mari și fără nicio urmă de teamă, cei doi au picat testul fidelității. Ella s-a îndrăgostit de ispita Teo, iar Andrei s-a apropiat de ispita Andrușca. Relațiile cu noile cuceriri n-au durat, iar fostul cuplu s-a întors acasă singur și cu povești amare.

Andrei, despre nunta anulată

Andrei a recunoscut că emisiunea i-a dat viața peste cap, dar spune că s-a reinventat.

„Emisiunea a adus schimbări majore în viața mea. Am luat-o de la început: moral, emoțional și fizic. M-am mutat în România și am lăsat Anglia în spate pentru o perioadă, nu îmi făcea bine. Cam atât pot să spun! Totuși, am renăscut. Sunt un alt om în acest moment, dar cu aceeași gândire pe care au văzut-o toți la Insula Iubirii.”, a spus el pentru click.ro.

Chiar și părinții lui au aflat abia după filmări că nunta nu va mai avea loc. Andrei a preferat ca adevărul să fie vizibil pentru toată lumea, direct pe ecrane:

„Le-am spus părinților că nunta nu se va mai ține pentru că eu și Ella nu mai formăm un cuplu. Nu am vrut să dau foarte multe detalii, le-am spus să urmărească emisiunea, așa a fost cel mai bine! În cazuri de genul, eu pot să vin cu o poveste, ea cu alta. Am lăsat oamenii să vadă totul! Inclusiv părinților le-am zis: „După ce o să vedeți > o să înțelegeți de ce în momentul de față suntem singuri!”

Astfel, 13 septembrie, ziua în care trebuiau să-și unească destinele, i-a găsit pe Ella și Andrei despărțiți. Dacă la început păreau un cuplu solid, experiența insulei le-a arătat amândurora că drumul lor împreună se încheiase înainte de a începe viața de familie.

