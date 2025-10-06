Andrei Lemnaru se va reîntoarce în Anglia! Care este motivul: „Pentru o perioadă”

Andrei Lemnaru a trăit o experiență intensă de la Insula Iubirii, care l-a lăsat marcat după infidelitatea logodnicei sale și anularea nunții. Tânărul se pregătește acum pentru o nouă etapă și are planuri clare de viitor.

Participarea lui Andrei Lemnaru la emisiunea Insula Iubirii s-a dovedit a fi o provocare dificilă, cu urmări puternice asupra vieții sale. Tânărul a ieșit „avariat” din experiență, după ce logodnica lui, Ella, s-a apropiat de ispita Teo Costache, lucru care a dus la anularea nunții. Pe de altă parte și el a trăit momente intense alături de ispita Andrușca, însă relația lor nu a ținut după ce s-au întors din Thailanda.

Fostul concurent de la Insula Iubirii recunoaște că, odată întors în România, a simțit nevoia să facă ordine în viața sa. El urmează să se întoarce în Anglia pentru că deține o afacere acolo și are de pus lucrurile la punct.

„Nu există nimeni nou în viața mea. M-am mutat în București. Va trebui să mă reîntorc pentru o perioadă în Anglia, pentru că mai am firma acolo. În rest, nimic nou. Sunt bucuros că m-am întors în țara mea. Sunt mai selectiv. Nu pun toate femeile în aceeași oală. Nu poți să compari. Fiecare femeie este diferită în felul ei. Dar, o să fiu mai selectiv și mai atent.”, a declarat Andrei Lemnaru la Viața fără Filtru.

Andrei Lemnaru, asediat de bărbați după Insula Iubirii

Andrei Lemnaru a povestit ce a pățit după ce s-a difuzat sezonul 8 de la Insula Iubirii. Fostul concurent a avut parte de numeroase experiențe inedite, când acesta nu a fost asediat de domnișoare, ci și de bărbați. El se bucură de multă notorietate și este foarte popular pe rețelele de socializare.

„Sunt foarte asediat. Nu doar de femei, dar și de bărbați. Ai fi surprins că și bărbații. Vorbesc de imagini, de videoclipuri, de poze. Femeile ca femeile, dar pe mine m-au asediat bărbații. Sunt pe val rău, dar nu mă așteptam. Nu mă așteptam să am hype-ul ăsta așa mare. Eu am fost real și am vrut să transmit cum sunt eu. Cine mă place, mă cine, cine nu, nu mă place. Eu sunt pe concepția că așa a vrut Dumnezeu. Acolo trebuia să se termine. A fost greu, dar am trecut peste toate”, a povestit Andrei Lemnaru în podcastul Fiță cu Adiță.

