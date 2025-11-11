Acasă » Știri » Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, se căsătorește! Obiceiul ghinionist pe care și-l dorește la nuntă: „A fost ideea ei”

Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, se căsătorește! Obiceiul ghinionist pe care și-l dorește la nuntă: „A fost ideea ei”

De: Alina Drăgan 11/11/2025 | 14:01
Andrei Leonte, gata de nuntă /Foto: Social media
Îți mai aduci aminte de Andrei Leonte, primul câștigător X Factor din România? În urmă cu 14 ani, acesta cucerea toate domnișoarele din fața televizorului, iar acum este gata să se așeze la casa lui. Andrei Leonte se pregătește să ajungă în fața altarului, iar mireasa își dorește un obicei ghinionist la nuntă.

În anul 2011, Andrei Leonte devenea cunoscut publicul larg după ce a câștigat primul sezon X Factor din România. Acesta a reușit să cucerească atât jurații, cât și publicul, iar la final a plecat acasă cu premiul cel mare. Anii au trecut, iar acum Andrei Leonte și-a găsit aleasa și se pregătește de nuntă.

Andrei Leonte, gata de nuntă

Cântărețul și iubita sa, Laura, au decis să facă pasul cel mare, iar pregătirile pentru nuntă sunt în toi. Cei doi au un program încărcat, însă încearcă să pună totul la punct. Până acum au ales locația pentru nuntă, trupa ce o să anime atmosfera și s-au ocupat și de partea foto-video. Nunta va avea loc în vara anului viitor.

„În primul și-n primul rând încercăm să ne pregătim pentru nuntă, dar muncim amândoi îngrozitor de mult și de haotic, încât mai bifăm chestii din zbor, printre picături. Mai avem de găsit rochia, costumul, verighetele, biserica și de invitat pe toată lumea.

Practic, până acum avem locația, trupa, fotograf, videograf. Hai că nu stăm chiar așa de rău. Dar suntem superentuziasmați și ne tot gândim la idei pentru cum să facem acea zi să fie distractivă și memorabilă, dar în același timp să nu fie copleșitoare.

Eu acum cânt la multe nunți, văd foarte des cum mirii sunt trași în toate părțile și ajung să fie cei mai obosiți și mai stresați oameni din încăpere. Mi s-a părut tot timpul păcat. De asemenea, clar ignorăm orice sugestie care începe cu așa se face sau nu așa se face. O să facem nunta fix cum ne vine și avem încredere că invitații noștri o să ne urmeze”, a spus Andrei Leonte.

Andrei Leonte, gata de nuntă /Foto: Instagram

În ceea ce privește obiceiurile de la nuntă se pare că mirii au decis să nu țină cont de superstiții. Așa că deși se spune că nu e bine să cânți la propria nuntă, Andrei Leonte a decis să ignore acest aspect. Artistul nu ține cont că acest lucru îi poate aduce ghinion în căsnicie și va anima atmosfera de la petrecere. Chiar mireasa și-a dorit ca Andrei Leonte să cânte.

„Abia aștept să cânt la nunta noastră. Multă lume ridică din sprâncene când le zic asta și mă întreabă dacă Laura e de acord și răspunsul este: a cam fost ideea ei. Dar, realist, proiectul nostru de cover (Overnite Band, construit cu Alex Luft, partenerul muzical cu care compune și piesele lansate) este atât de mișto, încă nu aș vrea altceva”, a mai spus Andrei Leonte.

Foto: Instagram

