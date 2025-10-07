Andrei Vlăsceanu a murit într-un accident rutier cumplit. Pasiunea i-a adus sfârșitul la doar 22 de ani: ”Ne-ai distrus! Nu pot să cred nici acum”

Un tragic accident rutier a avut loc pe 7 octombrie, în jurul orei 15:30, pe DN 7, pe raza localității Leordeni, sensul de deplasare spre Topoloveni. Andrei Vlăsceanu, un tânăr de doar 22 de ani și-a pierdut viața, după ce a intrat într-un cap de pod. Polițiștii au intervenit imediat după ce au fost sesizați.

Din primele verificări, s-a stabilit că un tânăr de 22 de ani, pe nume Andrei Vlăsceanu, din comuna Ludești, județul Dâmbovița, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei. Autoturismul a părăsit carosabilul, a lovit un copac aflat pe marginea drumului și a fost proiectat ulterior într-un cap de pod. În urma impactului violent, șoferul și-a pierdut viața, iar medicii nu au mai puttu face nimic pentru a-l salva.

În mașină se afla și un pasager, un bărbat de 42 de ani din comuna Valea Mare, județul Dâmbovița, care a fost transportat la spital conștient pentru îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit pompierii de la Garda de Intervenție Topoloveni, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, alături de două echipaje SAJ, pentru a asigura zona și a preveni eventuale incendii.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, continuând cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului. Tânărul decedat era cunoscut în comunitate ca un pasionat de mașini, lucrând în domeniul vopsitoriei auto și ocupându-se și de mecanică, pasiune care îi marca viața de zi cu zi.

„Polițiștii rutieri au intervenit în cazul unui accident grav produs pe raza localității Leordeni Astăzi 7 octombrie a.c., în jurul orei 15:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier grav pe DN 7, pe raza localității Leordeni, sensul de deplasare spre Topoloveni. Din primele verificări efectuate de polițiști, s-a stabilit că un conducător auto în vârstă de 22 de ani, din comuna Ludești, județul Dâmbovița, în timp ce se deplasa pe DN 7, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum. Autoturismul a părăsit carosabilul, a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului, ulterior fiind proiectat într-un cap de pod. În urma impactului, din păcate conducătorul autoturismului a decedat, iar un pasager în vârstă de 42 de ani, din comuna Valea Mare, județul Dâmbovița, a fost transportat la spital conștient, pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”, transmit reprezentanții IPJ Argeș.

Atât familia, cât și prietenii sunt devastați în urma accidentului produs. Andrei Vlăsceanu era un tânăr care se bucura de viață, având multe planuri de viitor, iar trecerea sa în neființă a adus multă durere în sufletul apropiaților.

„Ne-ai distrus frățioare! Nu pot să cred nici acum! Dumnezeu să te odihnească în pace”, este mesajul unui prieten sfâșiat de durere.

