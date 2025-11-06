Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Angelina Jolie, momente de panică în Ucraina! A fost reținut și înrolat în armată

Angelina Jolie, momente de panică în Ucraina! A fost reținut și înrolat în armată

De: Andreea Stăncescu 06/11/2025 | 14:34
Angelina Jolie, momente de panică în Ucraina! A fost reținut și înrolat în armată
Angelina Jolie, momente de panică în Ucraina / Sursa foto: Profimedia
Vizita umanitară a Angelinei Jolie în Ucraina a ajuns în atenția presei internaționale nu doar pentru scopul ei umanitar, ci și din cauza unui incident șocant care a avut loc chiar în timpul deplasării actriței. În loc ca atenția să rămână pe mesajul ei legat de drama refugiaților, situația a fost deturnată de o întâmplare neașteptată. Șoferul ei a fost reținut de autoritățile ucrainene și trimis direct la recrutare.

O situație neașteptată a tulburat vizita umanitară a Angelinei Jolie în Ucraina. În timp ce actrița se afla în țară pentru a atrage atenția asupra crizei provocate de război, șoferul ei a fost ridicat de autoritățile militare și trimis direct la recrutare.

Angelina Jolie, ambasador al bunăvoinței pentru Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați UNHCR, a ajuns în Ucraina miercuri, 5 noiembrie 2025. Deși vizita era una oficială, menită să evidențieze drama refugiaților, planul a fost dat peste cap în momentul în care mașina sa a fost oprită la un punct de control din orașul Yuzhnoukrainsk, în regiunea Nikolaev.

Sursa foto: Profimedia

Șoferul actriței a fost luat de autorități pentru încorporare în armată

Șoferul, un tânăr ucrainean în vârstă de 33 de ani, a fost verificat de ofițerii de recrutare, care au constatat că nu avea toate documentele militare necesare. În ciuda faptului că el a explicat că face parte dintr-o delegație ONU, acest lucru nu l-a scutit. Martorii spun că bărbatul a încercat să protesteze, însă fără succes. El a fost urcat într-un vehicul militar și dus la centrul de încorporare, iar actriței i s-a pus imediat la dispoziție un alt șofer.

Reprezentanții UNHCR au confirmat incidentul și în prezent se află în discuții cu autoritățile ucrainene pentru a lămuri situația. Jolie nu a dat încă o declarație publică, însă apropiații ei spun că a rămas „șocată și profund îngrijorată”.

Cazul nu este unul izolat. În ultimele luni, recrutările forțate au devenit un fenomen tot mai des întâlnit în Ucraina, unde bărbați luați de pe stradă, urcați în dube și trimiși direct la unitățile militare. Situația a fost documentată și de jurnaliști internaționali, care au relatat cazuri similare petrecute chiar în timpul vizitelor lor pe front.

×