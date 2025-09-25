Anișoara Șuhan, o femeie de 53 de ani din Botoșani, și-a pierdut viața într-un accident rutier cumplit. Fiul său a ajuns în stare gravă la spital

Tragedie fără margini într-o familie de români! Anișoara Șuhan, o femeie în vârstă de 53 de ani, și-a pierdut viața într-un accident rutier. Alături de ea în momentul impactului se afla și fiul ei, un copil cu nevoi speciale. Iată ce s-a întâmplat!

Femeia din Lețcani, județul Iași, și-a pierdut viața în cursul zilei de marți, 23 septembrie, după ce autoturismul în care se afla a fost lovit frontal de o autoutilitară.

Anișoara și-a pierdut viața într-un accident tragic

Accidentul teribil s-a petrecut între Lețcani și Podu Iloaiei din cauză că șoferul autoutilitarei, un tânăr, a pierdut control autovehiculului.

Impactul devastator a fost fatal pentru femeie. Anișoara a intrat în stop cardio-respirator și nu a mai avut nicio șansă. Echipajele sosite la fața locului au făcut tot posibilul să o salveze, dar nu au reușit.

În ceea ce privește copilul femeii, acesta a fost transportat în stare gravă la spital și prezintă multiple răni. Totuși, cadrele medicale sunt încrezătoare în recuperarea acestuia.

„La data de 23 septembrie a.c., în jurul orei 18:00, polițiștii Serviciului Rutier Iași au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime omenești, între localitățile Lețcani și Podu Iloaiei. Din primele cercetări a rezultat faptul că un bărbat de 31 de ani din comuna Miroslava, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN 28, ar fi părăsit partea carosabilă, ar fi acroșat un parapet metalic, amplasat pe partea dreaptă a sensului său de deplasare, după care ar fi pătruns pe contrasens și ar fi intrat în coliziune frontală cu autoturism condus de o femeie de 53 de ani, din comuna Tudora, județul Botoșani. Evenimentul rutier s-a soldat cu decesul conducătoarei auto de 53 de ani, precum și cu rănirea pasagerului acesteia și a șoferului autoutilitarei, care au fost transportați la o unitate medicală pentru îngrijiri. Conducătorul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul s-a produs.”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

CITEȘTE ȘI:

Tragedie în justiția din România! Maria Aroșculesei, o fostă judecătoare s-a stins la 58 de ani

Crimă tulburătoare! Yana, o tânără în vârstă de 23 de ani, a fost ucisă într-o valiză de iubitul moldovean