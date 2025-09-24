Crimă tulburătoare! Yana, o tânără în vârstă de 23 de ani, a fost ucisă într-o valiză de iubitul moldovean

Tragedie care a cutremurat Italia! Yana, o tânără ucraineancă în vârstă de 23 de ani, a fost ucisă de fostul iubit moldovean. Dumitru Stratan, în vârstă de 33 de ani, i-a luat viața fetei pe data de 20 ianuarie 2023, iar detaliile au șocat o țară întreagă. Iată ce s-a întâmplat!

Comunitatea din Castiglione delle Stiviere a fost zguduită de crima șocantă. După 11 zile de căutări, trupul neînsuflețit al Yanei a fost descoperit, iar detalii cutremurătoare au început să iasă la suprafață.

Yana, ucisă de fostul iubit

Yana a avut parte de un sfârșit chinuitor. Potrivit anchetatorilor, tânăra a fost lovită și pusă într-o valiză unde s-a sufocat până la moarte. Mai apoi, individul i-a aruncat trupul pe un câmp.

„A agonizat 15 minute fără oxigen”, au transmis anchetatorii.

Înmormântarea tinerei a avut loc pe data de 10 februarie 2023 la Romano di Limbardia, provincia Bergamo. Yana a plecat pe ultimul drum într-un sicriu alb și înconjurată de o mare de flori din partea tuturor celor care au iubit-o.

„Da… Am îngropat-o pe Yanochka după tradițiile italiene, pentru că respectăm cultura țării în care trăim. În ciuda faptului că fata a locuit în Italia de la vârsta de 15 ani, ea s-a considerat întotdeauna ucraineancă, așa că am invitat un preot al Bisericii Greco-Catolice Ucrainene, care, împreună cu un reprezentant al Bisericii Catolice, a ținut o liturghie de înmormântare”, a povestit Oksana Stegnovich, prietenă apropiată a familiei într-un interviu pentru publicația Fakty.

Criminalul și-a recunoscut fapta și urmează să vadă ce pedeapsă va primi de la autoritățile italiene. Totul ar fi pornit de la faptul că tânăra și-a dorit să pună capăt relației cu individul.

Familia și apropiații își doresc o pedeapsă dură pentru criminal, iar comunitatea locală este alături de ei.

