Tragedie în justiția din România! Maria Aroșculesei, o fostă judecătoare s-a stins la 58 de ani

Tragedie fără margini în județul Botoșani. Maria Aroșculesei, fostă judecătoare la Secția Civilă a Tribunalului Botoșani, s-a stins din viață. Femeia s-a pensionat în urmă cu doi ani, însă din păcate nu a putut să se bucure de pensie prea mult.

Maria Aroșculesei a fost inspector judiciar la Inspecția Judiciară, instituție care verifică activitatea profesională a judecătorilor și a procurorilor, unde a ajuns în anul 2019, după ce a susținut un concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

O fostă judecătoare a murit la 58 de ani

Înainte de a fi inspector, Maria Aroșculesei a funcționat ca judecător la Tribunalul Botoșani, în secția civilă. Mara, așa cum îi spuneau prietenii ei, era un om dedicat și iubit de toată lumea. Era profesionistă atunci când venea vorba de meseria ei, o familistă convinsă, dar și o prietenă pe care toată lumea se putea baza.

Femeia se pensionase în urmă cu doi ani și devenea în curând bunică pentru a doua oară. Mara a lăsat un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o, iar familia și prietenii sunt în stare de șoc după aflarea veștii. Maria Aroșculesei s-a stins la vârsta de 58 de ani la Botoșani, acolo unde se afla cu familia pe care o iubea enorm. Femeia abia aștepta să își țină în brațe cel de-al doilea nepot.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul Mariei Aroșculesei:

„Miercuri, 24 septembrie 2025, Consiliul Superior al Magistraturii și-a exprimat profundul regret pentru încetarea din viață a Mariei Aroșculesei, fost inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare și fost judecător al Tribunalului Botoșani, și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească!”

Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt