ANM a emis alertă de vreme severă imediată! Zonele afectate de vânt puternic

Anunț important de la meteorologi! În următoarele două zile România va fi afectă de vânt puternic în mai multe zone ale țării, cu rafale care pot depăși 70 km/h în mai multe județe. Cele mai mari intensificări sunt așteptate la munte, iar viteza vântului poate ajunge chiar și până la 120 km/h. Vestul, centrul și sudul țării se află, de asemenea, sub avertizări.

Prima avertizare este valabilă de joi seara până vineri dimineața în mai multe zone ale țării precum: Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș și Arad. Vântul va avea intensificări temporare de 50-70 km/h, iar în Carpații Occidentali și Meridionali vor fi rafale de 70-90 km/h. De asemenea la altitudini de peste 1700 de metri, vântul va prezenta intensificări de peste 100 km/h.

A doua avertizare va intra în vigoare vineri, între orele 10:00 și 21:00 în următoarele județe: Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Covasna, Harghita, Brașov, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Sibiu, Alba, Hunedoara, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău. În aceste zone ale țării, rafalele vor ajunge la 50-70 km/h, iar la munte vor depăși 80 de km/h. În restul țării, văntul va sufla cu intensificări de 40-50 km/h.

Sfaturi utile pentru perioade cu vânt puternic

1. Protejați-vă locuința și curtea – Înainte ca rafalele puternice să înceapă, asigurați toate obiectele care pot fi smulse de vânt, cum ar fi mobilierul de grădină, coșurile de gunoi sau echipamentele ușoare.

2. Adoptați precauții în trafic – Șoferii trebuie să conducă cu viteze reduse și să mențină distanțe mai mari față de vehiculele din jur, mai ales pe drumurile expuse sau pe poduri.

3. Fiți atenți la avertizările autorităților și ale meteorologilor – Urmăriți informațiile oficiale și aplicațiile meteo actualizate în timp real, pentru a cunoaște evoluția vântului și zonele cu risc crescut.

Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, în București. Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru această iarnă

Orașele din România în care începe să ningă încă din noiembrie, potrivit meteorologilor Accuweather