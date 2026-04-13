ANM a emis avertizare de vreme rea, în a doua zi de Paște. Zonele afectate de codul galben

Meteorologii au emis o atenționare de tip cod galben pentru intensificări ale vântului în județul Caraș-Severin, valabilă începând de duminică, 13 aprilie, de la ora 10:00, și până marți, 15 aprilie, la ora 06:00. Fenomenele vizate pot afecta în special zonele de deal și munte, unde rafalele vor atinge valori semnificativ mai ridicate față de restul regiunii, iar episoade similare de vânt vor putea apărea, izolat, și în alte zone ale țării.

Pe durata intervalului de avertizare, în județul Caraș-Severin se vor înregistra intensificări ale vântului cu viteze ce vor varia, în general, între 50 și 70 km/h. La altitudini mai mari, în zonele montane, condițiile vor fi mai severe, unde rafalele pot ajunge la valori de 80 până la 90 km/h. Aceste intensificări ale vântului pot duce la disconfort termic, pot afecta temporar desfășurarea activităților în aer liber și pot crea dificultăți în deplasare, în special pe drumurile expuse sau în zonele împădurite.

Cum va fi vremea în restul țării

În paralel, în restul teritoriului țării sunt posibile episoade izolate de vânt mai puternic, însă acestea vor fi de intensitate mai redusă, cu viteze care se vor situa în general între 40 și 45 km/h. Deși aceste valori nu se încadrează în aceeași categorie de severitate ca în zona vizată de codul galben, ele pot influența punctual condițiile locale, în special în spațiile deschise sau în zonele urbane cu clădiri înalte, unde rafalele pot fi resimțite mai puternic.

Din punct de vedere termic, perioada analizată se va caracteriza prin valori apropiate de media climatologică specifică mijlocului lunii aprilie. În intervalul 13 aprilie, ora 10:00 – 14 aprilie, ora 09:00, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil și alternanțe între perioade însorite și înnorări trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat, însă cu posibile intensificări locale. Temperaturile maxime se vor situa între 16 și 17 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 4–6 grade Celsius, menținând un regim termic relativ blând pentru această perioadă a anului.

Pentru intervalul următor, 14 aprilie, ora 09:00 – 15 aprilie, ora 06:00, prognoza indică menținerea unui regim atmosferic variabil, cu perioade de înnorări temporare. Vântul va continua să prezinte intensificări, în special pe parcursul zilei, când vitezele pot atinge din nou 40–45 km/h în anumite regiuni. Valorile termice vor rămâne apropiate de cele anterioare, cu maxime cuprinse între 15 și 16 grade Celsius și minime nocturne de aproximativ 4–6 grade Celsius. Aceste condiții indică o vreme relativ stabilă din punct de vedere termic, dar cu episoade de vânt ce pot influența temporar confortul termic resimțit.

În municipiul București, pentru intervalul 13 aprilie, ora 10:00 – 15 aprilie, ora 06:00, nu sunt active atenționări sau avertizări meteorologice. Capitala va avea parte de o vreme fără fenomene periculoase semnificative în această perioadă, iar condițiile meteorologice vor rămâne în limite normale pentru sezon.

