Anularea alegerilor din 2024 a dus la scoaterea României din programul Visa Waver. Dezvăluiri de ultimă oră din America

Reporterul Politico Daniel Lippman a prezentat detalii neștiute care au stat la baza deciziei Statelor Unite ale Americii de a refuza intrarea României în programul Visa Waiver. Departamentul de Securitate Internă a SUA (NSC) a anunțat că hotărârea a avut la bază asigurarea securității frontierelor și imigrației, dar se pare că administrația Trump a luat în considerare și alți factori, printre care se numără anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Află, în articol, toate detaliile!

În luna martie SUA a suspendat ridicarea vizelor pentru români, iar la începutul lunii mai oficialii au anunțat că țara noastră a fost exclusă complet din acest program. Acum, reporterul Politico Daniel Lippman a obținut o notă internă nepublicată a NSC în care se precizează factorii care au influențat administrația Trump să ia această decizie.

Daniel Lippman, un reporter al publicației Politico, a prezentat o notă internă a Departamentului de Securitate Internă a SUA conform căreia administrația Trump a luat în considerare un factor important atunci când a respins intrarea țării noastre în programul Visa Waiver.

Mai exact, oficialii americani au precizat că România nu a respectat ceea ce Casa Albă a considerat a fi norme democratice, după anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Mai mult de atât, vicepreședintele SUA, JD Vance, a fost nemulțumit că autoritățile din țara noastră i-au interzis lui Călin Georgescu să candideze din nou în 2025.

Comitetul, prezidat de directorul senior al NSC pentru Europa și Eurasia, Andrew Peek, a transmis că este important să se asigure că România „susține procesul democratic și desfășoară alegeri libere, corecte și transparente”. Totuși, în memorandumul „rezumat al concluziilor” de la reuniunea din 14 martie, se arată că au existat divergențe cu privire la această măsură.

SCOOP: While DHS said that Romania had lost its visa waiver program citing security reasons, a new internal NSC memo I obtained showed that the Trump admin also considered another factor: Romania’s annulment of an election that a hard right candidate won. https://t.co/IUzb64oCPM pic.twitter.com/pKh4pl8kKe

— Daniel Lippman (@dlippman) May 15, 2025