Anunț oficial! Data la care bucureștenii vor avea căldură în apartamente

În condițiile în care temperaturile au scăzut destul de mult în ultimele zile, vremea fiind mai rece decât în mod normal pentru această perioadă, bucureștenii se întreabă când vor primi căldură în locuințe. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a făcut anunțul oficial!

Dacă temeperaturile continuă să scadă, peste un milion de bucureșteni care depind de sistemul centralizat de termoficare ar putea avea căldură în apartamente. Începutul lunii octombrie a adus un val de de frig și ploi abundente în Capitală, iar temperaturile maxime vor rămâne – și în următoarele zile – mai scăzute decât în mod normal. La acest moment, toată țara se află sub avertizare de vreme ea, ploi, vijelii, inundații și ninsori.

Când vor avea bucureștenii căldură în locuințe

Potrivit condițiilor legale prevăzute în H.G. nr.425/1994, modificată prin H.G. nr.337/2018, bucureștenii vor avea căldură în locuințe după ce timp de 3 zile consecutiv, în intervalul orar 20:00 – 06:00, se inregistrează temperaturi de sub 10 grade Celsius. De asemenea, regula se aplică și invers. Căldura se oprește atunci când timp de trei nopți la rând temperaturile depășesc 10 grade Celsius.

Termoenergetica a anunțat că procesul de încărcare cu apă a instalațiilor se va desfășura etapizat, pentru a se asigura un proces controla și sigur. Fiecafre asociație de proprietari va fi informată din timp prin afișe la intrare în imobile, cu privire la data exactă a încărcării instalației.

„Începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban, va avea loc după înregistrarea, timp de trei zile consecutiv, între orele 20:00-06:00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10 grade Celsius sau mai mici, iar oprirea încălzirii se va face după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10 grade Celsius, între orele 20:00-6:00. Vă reamintim că este obligația asociaţiilor de proprietari de a se asigura că instalaţiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor.”, a anunțat C.M Termoenergetica București.

Tabelul traiului decent | Ce salariu ar trebui să ai pentru o viața decentă în 2025, în funcție de vârstă și de orașul în care locuiești

Categoria de români care pot primi vouchere de până la 39.900 de lei de persoană. Ministrul Muncii a făcut anunțul