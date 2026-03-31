Apar noi mărturii în scandalul profesorului care l-ar fi agresat pe fiul Marei Bănică. Cum se apără Corneliu Riegler: „Este o înscenare!”

Cazul profesorului acuzat că l-ar fi agresat pe fiul Marei Bănică ia amploare. CANCAN.RO a obținut declarații exclusive atât de la fosta directoare a Colegiului Național Bilingv „George Coșbuc”, Ilinca Buciu, care vorbește despre ani de conflicte și comportamente controversate, cât și de la profesorul vizat, Corneliu Riegler, care neagă acuzațiile și vine cu propria versiune asupra incidentului.

Săptămâna trecută, Mara Bănică a facut public faptul că fiul său Dima, elev al Colegiului Național Bilingv „George Coșbuc” a fost victima unei agresiuni din partea unui profesor de istorie de la unitatea de învățământ. Jurnalista a povestit că a fost sunată de fiul său, Dima, care i-a povestit că a fost bătut chiar în proximitatea școlii în care învață, de un profesor pe care nu îl cunoștea.

„A oprit mai mulți copii în afara liceului, după ce terminaseră orele și plecau spre casă. Nici măcar nu este profesorul copilului meu, iar fiul meu nu știa că este profesor la colegiu. I-a cerut să se legitimeze. Fiul meu l-a întrebat: „Dar cine sunteți?”. Profesorul i-a spus ceva, probabil numele, însă are un nume germanic și copilul nu a înțeles. A spus: „Îmi cer scuze, puteți repeta? Nu înțeleg.” Atunci, profesorul a sărit și l-a lovit cu picioarele. Suntem bulversați. Copilul a fugit și m-a sunat imediat. Nu era singur, erau mai mulți copii. Părinții au sunat și ei, iar noi am mers cu toții la școală. Eu am ajuns în 7 minute.” a declarat Mara Bănică pentru CANCAN.RO

După scandalul declanșat de declarațiile Mara Bănică, care în acest moment așteaptă soluționarea problemelor din partea autorităților, în urma vizitei la IML și a plângerilor depuse, ies la iveală noi mărturii.

CANCAN.RO a stat de vorbă cu fosta directoare a liceului, care a condus instituția în perioada 2004–2010 și care susține că situațiile conflictuale nu sunt deloc recente. Declarațiile sale, dar și mărturiile unor elevi, conturează un posibil tipar de comportament care s-ar fi manifestat de-a lungul mai multor ani.

„Elevii au învățat să se ferească de el”

Ilinca Buciu, profesor de limba engleză la Colegiul National Bilingv George Cosbuc din București, este fosta directoare a colegiului, în perioada 2004-2010, și afirmă că profesorul de istorie Corneliu Riegler era cunoscut, încă de atunci, pentru comportamente deviante, atât în raport cu elevii, cât și cu colegii săi. Personal, profesoara susține că a avut o serie de conflicte cu acesta, care au ajuns la o dimensiune neașteptată.

„Nu o cunosc pe Mara Bănică și nici pe fiul ei, dar din păcate viața m-a obligat să devin „expert” în ceea ce îl privește pe Corneliu Riegler. În perioada 2004–2010 am fost directoarea liceului (2 ani cu delegație, fiindcă nu se organizase concurs, apoi 4 ani mandat obținut prin concurs), timp în care acest profesor și-a concentrat toată energia încercând să mă denigreze pe mine, școala, pe unii colegi care au avut curajul să i se opună și pe unii elevi. Elevii și-au dat seama repede cu cine au de-a face și au învățat să se ferească de tehnicile lui de manipulare, teoriile conspirației și o formă de presiune psihologică pe care eu personal nu am mai întâlnit-o la nimeni. La vremea aceea nu se punea problema de violență fizică, iar scopul lui era să țină copiii mulțumiți, să le dea note mari și să îi atragă la meditații (în grupe de 12), ceea ce a reușit. Pregătește în particular pentru Bacalaureat și e foarte organizat, deci copiii iau note mari. În relațiile interumane, însă, era (și este) de o tenacitate patologică: își acuza colegii și înregistra discuții în cancelarie cu telefonul, umilea copiii pe care îi acuza că ar fi „turnători” (deși el în fiecare clasă avea și are un copil care îi raportează tot ce se întâmplă în clasă și în afara ei), și uneori, când un elev îndrăznea să i se opună, mergea până în pânzele albe ca să îl distrugă și pe el și familia copilului.

„Își acuza colegii și înregistra discuții”

Fosta directoare vorbește și despre conflictele din interiorul școlii.

„Poveștile sunt multe și diverse, de la faptul că scria comentarii și postări misogine sub diverse nume fictive (recognoscibile până în ziua de azi — chiar ieri am găsit postări pe FB pe numele „Gigi Marga”, cu care posta și în 2007–2008), la zecile de reclamații aberante depuse la diverse instituții împotriva mea și a altor colegi, unde menționa elevi (minori) ca „martori”, la Sindicatul Tinerilor Profesori — prin care a forțat mâna ministrului educației să emită o ordonanță de guvern peste noapte pentru că lăsase 320 de elevi cu situația școlară în aer, la acuzații de droguri în școală (ceea ce în 2008 era absolut neadevărat și imposibil), procese peste procese în care se reprezenta singur (fără avocat) și în care declama minute bune tot felul de aberații, dar într-un mod absolut elocvent, ca și cum ar fi deținut adevărul absolut. De altfel, cred că, dacă vă uitați pe paginile lui de social media, vă cam lămuriți. Nu am primit niciodată sprijin de la inspectorat — de altfel, la momentul acela ISMB avea 4 juriști pentru cele (cred) 160 de școli din București. Da, după ce mi-am încheiat mandatul, a dat școala în judecată, ISMB ne-a reprezentat și el a câștigat. Pe de altă parte, un grup de colegi și cu mine am dat în judecată sindicatul lui fantomă și am câștigat.

Afirmă că are un teanc de dovezi împotriva profesorului „diabolic”

Deși nu mai este director din 2010, Ilinca Buciu susține că atacurile ar fi continuat și în anii următori, inclusiv în mediul online. Aceasta afirmă că toate declarațiile pot fi susținute cu documente, menționând că deține un volum considerabil de dovezi.

„Am trăit 12 ani cu teamă”. Dezvăluiri despre impactul personal al conflictului

Fosta directoare vorbește deschis și despre impactul profund pe care aceste conflicte l-au avut asupra vieții sale personale. La momentul în care a preluat conducerea liceului, avea doar 30 de ani și era cel mai tânăr director din București, iar fiica ei avea doar 4 ani. Aceasta spune că situațiile tensionate generate în timp nu s-au limitat la mediul profesional, ci au afectat direct viața de zi cu zi a familiei sale.

„Experiența 2004-2016 a fost absolut copleșitoare și a lăsat urme pe care nu le voi putea șterge vreodată. Când am acceptat postul de director în 2004 aveam 30 de ani, eram cel mai tânăr director din București. Fiica mea avea 4 ani. Sunt mamă singură (probabil și de aceea atacul a fost atât de acerb). Viața mea și a fiicei mele (care l-a avut mai apoi profesor în 2016, exact în momentul în care eram în plin proces cu el) au fost afectate în moduri pe care îmi e greu să vi le explic. M-a urmărit acasă și a postat poze cu casa în renovare a vecinului meu, susținând că e casa mea pe care o refac din banii „furați” din școală. Mi-am petrecut 12 ani uitându-mă peste umăr și pe geamul de la baie, cu teama că cineva o să mă filmeze sau fotografieze. Fiica mea a trăit toate aceste lucruri cot la cot cu mine. M-a văzut nopți la rând compunând răspunsuri la zecile de sesizări pe care le depunea la secretariatul școlii. Am un singur cuvânt potrivit pentru a-l descrie pe acest individ: diabolic”.

„Linșaj mediatic” după implicarea într-un proiect despre violența asupra femeilor

Fosta directoare susține că tensiunile nu s-au limitat doar la mediul școlar, ci ar fi continuat și în spațiul public, după implicarea sa într-un proiect artistic dedicat combaterii violenței asupra femeilor.

Potrivit acesteia, după participarea la spectacolul „Monologurile vaginului”, organizat în cadrul unei campanii internaționale împotriva abuzurilor asupra femeilor, aceasta ar fi devenit ținta unor atacuri în mediul online. Profesorul ar fi creat, susține ea, mai multe bloguri și materiale cu caracter defăimător, precum și scrisori transmise către presă, unele ajungând chiar să fie publicate. Proiectul artistic la care a participat a fost parte din inițiativa globală „V-Day”, inspirată de celebra piesă a lui Eve Ensler, și a avut ca scop conștientizarea fenomenului violenței împotriva femeilor. Fosta directoare apare inclusă în distribuția spectacolului prezentat la București, într-un eveniment care a reunit mai multe femei din domenii diferite, implicate în promovarea mesajelor sociale.

Mărturii ale elevilor

Declarațiile fostei directoare sunt susținute și de mărturii ale unor elevi, care descriu experiențe de coșmar. Unii dintre ei, ajunși acum adulți, povestesc cum i-ar fi afectat modul în care au fost tratați de profesor și cum ar fi ajuns chiar la controale psihiatrice, din cauza stresului la care ar fi fost supuși.

De exemplu, elevul C. afirmă că a ajuns corigent din cauză că profesorul nu i-a încheiat media. Situația descrisă de fostul elev face referire la un episod relatat din 2010, când mai mulți profesori, printre care și Corneliu Riegler, au refuzat să încheie mediile elevilor. Atunci, greva a fost declarată nelegală în instanță, iar sute de elevi au fost afectați, fiind nevoiți ulterior să susțină examene pentru încheierea situației școlare. Apoi, elevul C. povestește cum a mers într-o excursie cu clasa și cu profesorul Corneliu Riegler, unde ar fi fost lăsat fără bani, după ce a stricat un scaun din autocar, iar ulterior, după ce s-a pierdut de grup, cadrul didactic ar fi refuzat să meargă după el, când a fost anunțat de către polițiști.

„Subsemnatul, C. L. C., identificat prin CI […] declar că am fost victima unor abuzuri sistematice nejustificate ale numitului RIEGLER CORNELIU, profesor de istorie la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”. În anul 2010, sus-numitul, membru al Sindicatului Tinerilor Profesori, a intrat în grevă generală, refuzând a încheia media generală la disciplina Istorie în ceea ce mă privește pe mine, dar și pe ceilalți elevi din clasele V-VII și IX-XI. Acest lucru a însemnat că, în luna iulie, după încheierea oficială a anului școlar, eu și colegii mei am fost nevoiți să ne prezentăm pentru a fi reexaminați la disciplina Istorie de o comisie specială. La data la care am fost supus întregului proces de reexaminare aveam vârsta de 13 ani. În vara anului 2011 am mers într-o excursie școlară de două săptămâni organizată de domnul profesor Riegler Corneliu. Împreună cu alți colegi am stricat (fără a intenționa acest lucru) sistemul de rabatare al unuia dintre scaunele din autocar. În ciuda faptului că părinții mei s-au oferit să plătească suma la întoarcere, domnul profesor mi-a solicitat să acopăr costul pentru a repara scaunul, lăsându-mă astfel pentru două zile numai cu 10 euro. Fiecare dintre cei ce am contribuit la deteriorarea scaunului am plătit suma de 25 euro. Ulterior am aflat că în fapt costurile reparării scaunului au fost acoperite de asigurarea autocarului, nefiind necesar ca noi să contribuim cu vreo sumă, însă banii nu ne-au fost restituiți. În cadrul aceleiași excursii, domnul profesor Riegler Corneliu, împuternicit prin procură notarială să aibă grijă de mine pe parcursul celor două săptămâni, din neglijență m-a pierdut în Londra pe mine și alți colegi minori. În ciuda faptului că în anii trecuți mi se spunea constant că eram „cel mai bun din clasă la istorie” și că ar trebui să particip la Olimpiadă, brusc, în clasa a VIII-a, la câteva luni după cele relatate, am devenit cel mai „slab din clasă”, obținând nota șase la o lucrare de control. Domnul profesor a contactat-o pe mama mea, solicitându-i să vină la școală pentru a vedea lucrarea, însă acesta a refuzat spunând că nu dorește să conteste nota obținută. Voalat eram amenințat că nu voi intra în examenul de Bacalaureat, pentru că dumnealui mă va lăsa corigent. Am fost dat afară de la oră și umilit, domnul profesor adresându-mi-se precum unui câine: „Marș! Afară!”. Am suferit o traumă emoțională și psihologică cât se poate de reală. Ca urmare a agresiunilor psihice exercitate de profesorul Riegler asupra mea am fost supus unei expertize psihiatrice, iar concluziile și recomandările expertului au fost ca subsemnatul am fost grav afectat și că se impune mutarea la un alt liceu”; se arată în declarația fostului elev al profesorului de istorie.

Profesorul pare a avea și un „tipar”

Mai multe mărturii analizate de CANCAN.RO conturează un posibil tipar de comportament, în care profesorul ar fi intrat în conflict în special cu elevi proveniți din familii cunoscute sau cu părinți în poziții importante. Cazul fiului Mara Bănică a adus situația în atenția publică, iar surse CANCAN.RO susțin că și fiica Cabral Ibacka și a Luana Ibacka ar fi ajuns să se transfere de la liceu în urma unor experiențe dificile cu respectivul profesor.

Un caz este cel al elevului C., care susține că, în urma unor conflicte legate de evaluare, profesorul ar fi mers mai departe și ar fi făcut demersuri împotriva mamei sale, procuror.

„În urma acestei convorbiri și a sesizării întocmite de către tatăl meu, domnul profesor a sesizat Inspecția Judiciară în legătură cu presupuse abateri disciplinare ale mamei mele, C. T., procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. În cadrul acestei sesizări a inserat o serie de neadevăruri despre mama mea, dar și despre mine. Atașez la prezenta declarație o copie a sesizării formulate de domnul profesor, citând numai o parte din neadevărurile susținute de acesta: „Pretenția de a rezolva interesele personale ale doamnei procuror C. T. în favoarea unui membru al familiei sale, în speță fiul, C. L. C., exclusiv în afara cadrului legal, pentru ca acesta să fie favorizat pe nedrept prin anularea fără temei a unei note, încât să obțină o medie augmentată pe nedrept și injust în raport cu ceilalți elevi nu face decât să pună la îndoială modul în care această procuroare emite acele mandate de arestare europene.” „Cutezanța aceasta de care doamna procuror C. dă dovadă, făcând caz de funcția pe care o deține pentru a-și favoriza un membru al familiei în societate, amintește de cazurile unor beizadele de magistrați din jud. Dolj și probabil că în viitor ne putem aștepta la nebănuite talente automobilistice în cazul beizadelei de procuror.” „La limba română unde exprimarea și grafia fiului lasă de dorit mai ales că acesta urmează să susțină examen pentru admiterea la liceu la acest obiect.” -Menționez că sesizarea domnului profesor a fost clasată.”, se arată în declarația elevului.

„Am fost împiedicat să dau Bacul”. Mărturia unui fost elev despre conflicte și presiuni

Un alt fost elev, pe nume P. D. O. , descrie în declarația sa o perioadă marcată de tensiuni și conflicte constante în timpul liceului, susținând că profesorul ar fi avut probleme repetate atât cu elevii, cât și cu colegii și părinții. Fostul elev afirmă că ar fi avut personal de suferit în urma acestor situații, cel mai grav episod fiind legat de examenul de Bacalaureat.

„Cea mai gravă acțiune a dânsului, care m-a afectat, a fost împiedicarea susținerii examenului de Bacalaureat din anul 2016. De asemenea, au fost nenumărate momente publice de umilință în fața colegilor mei din liceu. Ca urmare a agresiunilor psihice exercitate de profesorul Riegler asupra mea am fost supus unei expertize psihiatrice, iar concluziile și recomandările expertului au fost că subsemnatul am fost grav afectat și că se impune mutarea la un alt liceu pentru a nu mai intra în contact cu acesta (Liceul Teoretic Ștefan Odobleja). În urma transferului am reușit și intrarea în examenul de Bacalaureat, examen promovat cu nota 9.30 la Istorie. În plus, cunosc nenumărate alte cazuri în care profesorul Riegler a avut acțiuni calomnioase și rău intențate la adresa elevilor.”, se arată în declarația fostului elev P. D.-O.

Un părinte povestește sub anonimat ce le-a spus profesorul la prima ședință: „Ne-a ținut trei ore și a început cu teorii șocante”

Un părinte al unui elev din clasa unde profesorul este diriginte povestește, sub anonimat, pentru CANCAN.RO, că prima întâlnire cu acesta, la începutul clasei a IX-a, ar fi fost una care i-a lăsat fără cuvinte pe părinți. Ședința ar fi durat aproximativ trei ore, timp în care cadrul didactic ar fi expus idei considerate de aceștia extrem de controversate.

„La ședința cu părinții, care a fost prima ședință pe care am avut-o cu el, la începutul clasei a IX-a, ne-a ținut trei ore și ne-a spus câteva lucruri foarte controversate, pe care înțeleg că le-a mai spus și altădată, dar pentru niște părinți proaspăt intrați în liceu cu copiii a fost ceva, să zic, șocant aproape. În principiu, a spus că în școală există profesori, colegi de-ai lui, care dau beta-blocante — nu știu exact ce sunt acelea, niște medicamente — copiilor, pentru a le întârzia pubertatea și, în felul acesta, să îi convingă că sunt persoane trans sau LGBT. Cu asta a început. Eu am și înregistrările cu aceste lucruri pe care le-a spus, pentru că la un moment dat am cedat și le-am înregistrat pe sub bancă”, a povestit pentru CANCAN.RO

Activitățile școlare, descrise ca „propagandă”

Reacția părinților ar fi fost una de panică, însă răspunsul profesorului ar fi amplificat și mai mult tensiunea.

„Părinții s-au panicat și au spus: „Vai, dar cum este posibil? Oare nu știe nimeni că este foarte grav ce ne spuneți?” Iar răspunsul lui a fost: „Cum să nu? Toată lumea știe. Știe și directoarea, știe și inspectoratul, dar nimeni nu face nimic.” În momentul în care, din nou, părinții s-au panicat, au început însă să reacționeze într-o altă direcție, ajungând să îi mulțumească: „Vă mulțumim foarte mult că ne protejați și salvați copiii”, pentru că din ceea ce spunea el reieșea că singura posibilitate să rămâi „în regulă” este să rămâi la clasa lui. De asemenea, ne-a nominalizat niște colegi de-ai lui și ne-a arătat filmulețe cu aceștia. I-a și numit — era vorba despre Roxana Marin, de la catedra de engleză, și Anca Petrovici. Le-a etichetat pe aceste doamne în mod denigrator și ne-a arătat un filmuleț în care, cred că era Roxana Marin, care spunea că susține drepturile persoanelor LGBT — nimic altceva. Însă el a prezentat lucrurile ca și cum ar fi fost ceva absolut incriminator și ca dovadă foarte clară că, odată intrați în contact cu acești profesori, copiii noștri s-ar transforma în persoane LGBT. Tot în acest context, a spus că descurajează părinții care vor să își înscrie copiii la activitățile extracurriculare ale liceului — trupa de brainstorming, trupa de teatru, care a câștigat și premii la festivaluri pentru liceeni, clubul de debate. Spunea că, dacă merg acolo, copiii intră în contact exact cu aceste „elemente”, pe care le numea propagandă, și i-a descurajat să îi trimită la astfel de activități. De asemenea, a afirmat că liceul are profesori nativi din alte țări — din Marea Britanie și din Statele Unite — și a spus foarte clar, că acești profesori sunt trimiși de Uniunea Europeană pentru a „transforma” copiii în persoane LGBT. Este, sincer, un om diabolic. Spun asta foarte clar. Un om care a creat probleme și a influențat mințile unor copii. Au existat situații în care copiii au ajuns să se bată între ei, unii fiind pro-Riegler, alții contra-Riegler. Au fost cazuri în care copii s-au ales cu vânătăi sau chiar cu capul spart, într-o generație, din cauza acestor tensiuni.”, a mai povestit parintele sub anonimat.

Teste „anonime” cu întrebări sensibile despre copii

Un alt aspect reclamat este legat de testele pe care profesorul ar fi vrut să le aplice elevilor. Întrebările ar fi vizat aspecte extrem de personale, inclusiv starea emoțională sau relațiile din familie, lucru care a ridicat semne de întrebare în rândul părinților.

„La un moment dat a spus că le va da copiilor niște teste de personalitate. Inițial nu a vrut să ne spună în ce constau. Am insistat să vedem testele, iar într-un final a proiectat începutul lor. A spus că sunt anonime, însă chiar pe prima pagină apărea rubrică pentru nume și prenume. Când l-am întrebat de ce, dacă sunt anonime, există această rubrică, a evitat răspunsul. Întrebările erau extrem de problematice și vizau lucruri personale: dacă părinții sunt împreună, cum este atmosfera acasă, dacă elevul se simte bine în familie, dacă s-a gândit vreodată să plece de acasă sau chiar să se sinucidă. Sunt întrebări extrem de sensibile, care, din câte știu, nu pot fi adresate decât în cadrul unor evaluări făcute de specialiști. El spunea că astfel poate identifica problemele elevilor și le poate preveni. Dar în același timp susținea că testele sunt anonime, ceea ce nu avea sens. Una dintre întrebări era: „Ce veți face când veți fi în situația de a vă interna părinții la azil?”. A spus chiar că, în alte clase, majoritatea copiilor ar fi răspuns că da, își vor interna părinții. Apoi a concluzionat: „Vedeți ce copii aveți?”.”, a mai spus aceasta.

Părintele a mers la inspectorat

După cele întâmplate, părintele spune că a încercat să sesizeze autoritățile, fără succes.

„M-am dus la inspectorat, la o inspectoare care se ocupă de Sectorul 2. M-a așezat pe un scaun în mijlocul camerei, de parcă eu eram vinovată de ceva. Era și un reflector deasupra capului, atmosfera era apăsătoare. Am început să explic, aveam și înregistrările, și le-am spus: „Uitați ce spune domnul diriginte al copilului meu de la Coșbuc despre copii, despre părinți, despre profesori și despre instituție. Uitați ce s-a discutat la ședință, pentru că pare problematic.” Doamna inspectoare mi-a spus că nu crede că s-a întâmplat așa ceva. Și eu i-am spus: „Doamnă, evident că nici eu nu cred că profesorii dau pastile copiilor. Tocmai de aceea am venit – să vedeți că există niște probleme cu acest om, care ar trebui să fie ghidul copilului meu.” Ulterior, doamna a recunoscut că situația este cunoscută, dar că nu se poate face nimic. Practic, mesajul a fost că trebuie să-mi rezolv singură problema. Asta am primit de la sistemul care ar trebui să se ocupe de astfel de situații.

„Conflicte, plângeri și tensiuni constante”. Ce spun profesorii din liceu

Nu doar elevii și părinții au reclamat probleme, ci și cadre didactice din cadrul colegiului, care au descris, în declarații asumate, un climat tensionat și marcat de conflicte repetate de-a lungul anilor.

„De când sunt profesor în școală, profesorul Riegler a devenit cunoscut pentru numeroasele sale atacuri la adresa colegilor de cancelarie și fapte neconforme cu profesia pe care o are, după cum urmează: plângeri penale sau sesizări la diferite alte autorități ale statului (minister, inspectorat etc.), împotriva colegilor sau a directorilor;

afirmații publice acuzatoare la adresa colegilor făcute în cancelarie sau în ședințele Consiliului Profesoral, pe care le regăsim aidoma pe diverse bloguri, în nume propriu sau pe bloguri anonime, la care blogul oficial al profesorului Riegler face trimitere directă prin hyperlink;

greva (declarată ilegală de instanță) în care a intrat în vara anului 2010, în urma căreia peste 300 de elevi au rămas cu situația școlară neîncheiată, inclusiv elevi din anii terminali; a fost necesar ca elevii și diriginții să vină din vacanță pentru a rezolva situația școlară, ceea ce a cauzat un prejudiciu major celor în cauză;

ilegalitatea faptului că nu a predat niciodată materia Istoria Marii Britanii și SUA în limba engleză, cum prevede legea, fapt sesizat în multe rânduri de elevi, părinți și conducerea unității.”, se arată în mărturia unui profesor.

„Este o înscenare!” Profesorul rupe tăcerea și arată cu degetul spre fosta directoare

După valul de acuzații și mărturii apărute în spațiul public, profesorul de istorie Corneliu Riegler oferă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, propria versiune asupra scandalului izbucnit în jurul presupusei agresiuni asupra fiului Marei Bănică. Cadrul didactic respinge toate acuzațiile, susține că este victima unei „înscenări” și contestă atât declarațiile martorilor, cât și contextul în care acestea au apărut.

„Păi ea stă în spatele scandalului (n.r. Ilinca Buciu). Dacă vă uitați în arhiva CANCAN, ea a apărut chiar în CANCAN, directoarea Ilinca Buciu. Femeia asta a introdus, cât a fost directoare, o atmosferă de depravare în liceu. Dacă urmăriți ce a făcut femeia asta în liceu, numai abuzuri a făcut și inspectoratul a demis-o. Și ea încearcă să se răzbune prin toate mijloacele, inclusiv cu Mara Bănică, să însceneze tot felul de chestii. Puteți căuta în arhivă.

Toate declarațiile pe care le aveți sunt niște declarații extrajudiciare. Nu sunt date nici în fața judecătorului, nici în fața notarului, n-au nici măcar o confirmare din partea unui avocat să zică „conform cu originalul”. Deci declarațiile alea nu au absolut nicio valoare. Eu vă garantez că toate sunt din 2018. Vă spun eu. E bine că ați sunat.

Legat de așa-zisa propagandă LGBT. Legat de părinte, suntem siguri că e la mine la clasă? Așa oricine poate să zică orice. Cum îl cheamă? Sub anonimat poți să spui și că am v****t pe Maica Tereza. Haideți să ne luăm pe rând, că n-am nici eu foarte mult timp.

Știu că a apărut că sunt membru AUR. Nu sunt membru AUR, doamnă, nu sunt membru al niciunui partid. Nici măcar n-am participat la alegeri. Ca să înțelegeți că e o manipulare.

„Declarațiile sunt fake-uri!” Corneliu Riegler contestă mărturiile din scandal

Declarațiile alea de care îmi ziceți sunt ale a doi elevi. Vă zic și numele lor: unul e Chirilă, unul e Pietreanu. Elevi care au motive să se răzbune. Unul dintre ei a rămas corigent, iar celălalt e fiul unei procuroare din București. A luat șase la un test grilă, iar mama lui, fără să discute cu mine, a încercat să schimbe nota, deși putea să o conteste. S-a folosit de calitatea de procuror și a făcut trafic de influență și a încercat să schimbe nota la directoarea care era atunci. Directoarea a spus că nu se poate așa , nici ministrul nu poate să schimbe nota unui profesor. Apoi ea a început să facă presiuni asupra mea, că ea e procuror european, că emite mandate de arestare europene, și că nota aceea nu va rămâne așa – fiind un test grilă, atenție. Eu nu i-am schimbat nota. Toți profesorii, de la toate materiile, i-au schimbat nota în așa fel încât să-i iasă cât mai multe medii de 10, că la vremea aceea se intra și pe media din liceu.

Deci aceștia sunt cei doi elevi din 2018 și mai sunt patru profesoare care au dat declarații tot atunci. Nu au nicio legătură cu cazul acesta.

Au fost folosite în 2018, poate știți cazul „mascații au spart din greșeala casa unui profesor”, eu sunt acel profesor. În 2018, mascații mi-au spart casa, mi-au rupt ușa și nu mi-au plătit nici până astăzi niciun leu pe ușă. Dar alta e povestea.

O colegă de-a mea, profesoară de matematică, a postat pe internet un mesaj total fals și defăimător. Spunea că poliția căuta niște amărâți de traficanți de droguri și că au dat peste cel mai mare infractor, adică eu. În primul rând, ce a scris este o poveste mincinoasă.

Nu căutau un traficant de droguri, a fost o înșelătorie prin telefon, metoda „cadou”, dar ideea este că profesoara a creat o poveste falsă în legătură cu mine. Și, printre altele, m-a numit „cel mai mare infractor”, „tatăl infractorilor”.

Și atunci, în 2018, am dat-o în judecată pentru defăimare. Iar colegele ei, ca să o apere, au scris aceste declarații care, încă o dată vă repet, sunt niște declarații care nici măcar nu sunt date în fața unui notar. Deci nu au nicio valoare. Pentru că, fiind declarații extrajudiciare, nu sunt date în fața judecătorului, sub jurământ, nu sunt date în fața notarului, nu sunt date în fața poliției.

Sunt niște copii în care ele spun cât de rău sunt eu și cât de justificată era doamna să mă denigreze. Judecătorul le-a respins și a pus-o să plătească șase mii de lei daune morale. Adică ea a făcut apel, iar toți judecătorii au obligat-o să plătească daune morale, diferența fiind că unii au stabilit trei mii, alții șase mii. Așa, și ea i-a folosit și pe acești doi elevi… Au încercat să folosească aceste declarații, dar judecătorii le-au respins. Am dat-o în judecată și judecătorul i-a respins acuzațiile și a obligat-o să plătească daune morale. Declarațiile acestea nu au nicio valoare juridică. Pentru că, în primul rând, sunt extrajudiciare. Nu se poate lua în seamă o declarație care nu este dată în fața unei autorități. Așa pot și eu să scriu că l-am văzut pe cutare că făcea trafic de droguri și omul își cumpara de fapt făină. Deci aveți în mână niște fake-uri, ca să vă zic așa, niște așa-zise declarații.

„Nu a existat niciun contact fizic”

Vă dau o informație aproape în exclusivitate.

Cred că știți povestea: mergeam pe Calea Moșilor, la colț cu o stradă, Ipătescu, cred că îi zice. Am văzut un băiat pe gard și, din instinct, am schimbat puțin direcția și i-am spus: „Băi, băiatule, dă-te jos să nu cazi”. Era în dezechilibru clar, era un gard subțire.

El mi-a zis că i-a aruncat lucrurile peste gard. Nu știam cine sunt. I-am spus: „Lasă, dă-te jos și sună la ușă”. Fiul Marei Bănică a venit spre mine și a zis: „Dar cine ești tu să ne faci nouă observație?”. I-am spus: „Sunt Corneliu Riegler, profesor la Colegiul Coșbuc”. Și el a continuat: „Cine ești?”. Venea spre mine cu pieptul înainte. I-am spus a doua oară cine sunt și i-am zis să se dea înapoi.

Nu a existat niciun contact fizic. A doua oară, când i-am spus, s-a dat înapoi și am plecat. Totul a durat mai puțin de 50 de secunde. Și mama lui, cu chestia asta cu fosta directoare, Buciu, au scornit o poveste complet mincinoasă, cum că băieții se plimbau pe Calea Moșilor, eu le-am sărit în cale, le-am blocat drumul și le-am spus să stea pe loc. Și că unul dintre băieți s-a legitimat, iar celălalt, băiatul Marei Bănică, nu s-a legitimat și că eu nu aș mai fi așteptat și l-aș fi luat la pumni și picioare, ca să citez. Asta este povestea doamnei Mara. Este complet mincinoasă și nu se leagă nimic. Acum a schimbat declarația și spune că nu i-am atins.

„Îi voi cere 100.000 de euro daune!” Profesorul anunță că merge mai departe în instanță

Dar să vă dau vestea bună: Mara Bănică, săptămâna trecută, a pierdut două procese. Procesele acestea se judecă în regim de urgență, cu termene de 48 sau 72 de ore. În cauzele în care sunt implicați minori, se judecă rapid. Mara Bănică a avut două procese cu mine.

Eu am contestat acel ordin de restricție emis pentru ea, în care spunea că se teme pentru viața copilului. Instanța mi-a admis contestația și i-a respins cererea. A făcut apoi o cerere pentru un ordin de protecție de minimum patru luni, iar instanța i-a respins și această cerere.

La dosar există și certificatul medico-legal emis de INML, Institutul Național de Medicină Legală, de profesor doctor, care arată că băiatul nu prezintă nicio urmă de agresiune, nu are nicio leziune și nu necesită îngrijiri medicale. Deci este o minciună că a fost bătut cu pumnii și picioarele.

I-au fost respinse și cheltuielile de judecată. Vă pot trimite documentele pe WhatsApp. În hotărâre scrie clar că nu există nicio leziune, nicio urmă de agresiune.

Dar vedeți, ea nu spune aceste lucruri. Puteți să mă citați: de ce nu informează corect publicul că a pierdut două procese și că INML a confirmat că nu există nicio agresiune? De ce nu informează corect publicul că Institutul Național de Medicină Legală a confirmat că băiatul nu are nicio urmă de agresiune, nu are nicio leziune, nu are absolut nimic?

Îi voi cere daune morale de 100.000 de euro. Ea a folosit acest caz pe Facebook pentru a obține bani din reclame. Este o postare care a strâns peste 5.000 de reacții. Nu este normal să te folosești de un copil minor pentru a face bani. Și încă ceva: în instanță a plâns în fața judecătorului, spunând că îi este frică pentru viața copilului, iar după două minute, pe holul tribunalului, râdea în hohote. Asta arată că este falsitate.”, a declarat profesorul Corneliu Riegler, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

VEZI ȘI: Clipe de groază pentru familia prezentatoarei TV. Fiul Marei Bănică, agresat de un profesor!