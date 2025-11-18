Apare un nou post TV în România! Ce producții autohtone va difuza

Surpriză pentru români! O nouă televiziune va intra pe piață în curând. Canalul este dedicat exclusiv producțiilor autohtone și promite să ofere doar conținut de calitate. Toate detaliile le afli în articol!

Piața televiziunii din România trece printr-o diversificare odată cu aprobarea CNA pentru lansarea Cinemaraton Plus. Conform primelor informații difuzate de reprezentanții proiectului, noua televiziune va fi formată din scurtmetraje, documentare de autor și spectacole de teatru.

Nouă televiziune în România

Cinemaraton Plus este extinderea brandului Cinemaraton care a fost înființat în urmă cu 9 ani și s-a concentrat pe filmele clasice. Noua televiziune se va concentra asupra cinematografiei românești contemporane.

Canalul va fi gestionat de compania Diplomatic Digital. Din producție 10% va fi proprie, restul fiind achiziționată de la alți realizatori. Emisia va fi disponibilă în format standard și HD, cu acoperire pe întregul teritoriu al țării, dar și internațional.

„Cinemaraton TV emite de 9 ani pe piaţa românească şi am simţit nevoia să extindem platforma noastră de film cu acest canal de film, Cinemaraton Plus. Va fi tot un canal de film românesc şi am dori să aducem în programele acestui canal şi o componentă de teatru românesc. Am creat un departament de producţie care va şi produce câteva adaptări TV ale pieselor clasice romanesti. Avem o componentă de interviuri pe care le-am realizat de-a lungul timpului în cei nouă ani de existenţă Cinemaraton, pe care am vrea să le difuzăm pe această platformă. Pentru ca Cinemaraton să rămână un canal exclusiv de film. Şi Cinemaraton Plus va avea o componentă importantă de film românesc, mai mult spre premierele anilor mai recenţi, filme premiate, scurtmetraje şi chiar documentare de autor. Avem un parteneriat cu UNITER, cu revista Teatru Azi. Am transmis chiar de la Festivalul Naţional de Teatru”, a spus Adrian Bucă, din partea Diplomatic Digital.

CITEȘTE ȘI:

Cine va prezenta Survivor 2026 la Antena 1. Filmările încep pe 20 decembrie

Ella Vișan, prima reacție după ce a fost dată afară de la Antena Stars! A recunoscut motivul: ”Nu îmi este rușine”