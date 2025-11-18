Acasă » Știri » Apare un nou post TV în România! Ce producții autohtone va difuza

Apare un nou post TV în România! Ce producții autohtone va difuza

De: Denisa Iordache 18/11/2025 | 23:00
Apare un nou post TV în România! Ce producții autohtone va difuza
Nouă televiziune în România. Sursă: Pixabay

Surpriză pentru români! O nouă televiziune va intra pe piață în curând. Canalul este dedicat exclusiv producțiilor autohtone și promite să ofere doar conținut de calitate. Toate detaliile le afli în articol!

Piața televiziunii din România trece printr-o diversificare odată cu aprobarea CNA pentru lansarea Cinemaraton Plus. Conform primelor informații difuzate de reprezentanții proiectului, noua televiziune va fi formată din scurtmetraje, documentare de autor și spectacole de teatru.

Nouă televiziune în România

Cinemaraton Plus este extinderea brandului Cinemaraton care a fost înființat în urmă cu 9 ani și s-a concentrat pe filmele clasice. Noua televiziune se va concentra asupra cinematografiei românești contemporane.

Canalul va fi gestionat de compania Diplomatic Digital. Din producție 10% va fi proprie, restul fiind achiziționată de la alți realizatori. Emisia va fi disponibilă în format standard și HD, cu acoperire pe întregul teritoriu al țării, dar și internațional.

Turistă din Italia, revoltată de cât costă o cafea în București: „La revedere, România, nu mă mai întorc niciodată”
Turistă din Italia, revoltată de cât costă o cafea în București: „La revedere,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Cinemaraton TV emite de 9 ani pe piaţa românească şi am simţit nevoia să extindem platforma noastră de film cu acest canal de film, Cinemaraton Plus. Va fi tot un canal de film românesc şi am dori să aducem în programele acestui canal şi o componentă de teatru românesc. Am creat un departament de producţie care va şi produce câteva adaptări TV ale pieselor clasice romanesti. Avem o componentă de interviuri pe care le-am realizat de-a lungul timpului în cei nouă ani de existenţă Cinemaraton, pe care am vrea să le difuzăm pe această platformă. Pentru ca Cinemaraton să rămână un canal exclusiv de film. Şi Cinemaraton Plus va avea o componentă importantă de film românesc, mai mult spre premierele anilor mai recenţi, filme premiate, scurtmetraje şi chiar documentare de autor. Avem un parteneriat cu UNITER, cu revista Teatru Azi. Am transmis chiar de la Festivalul Naţional de Teatru”, a spus Adrian Bucă, din partea Diplomatic Digital.

CITEȘTE ȘI:

Cine va prezenta Survivor 2026 la Antena 1. Filmările încep pe 20 decembrie

Ella Vișan, prima reacție după ce a fost dată afară de la Antena Stars! A recunoscut motivul: ”Nu îmi este rușine”

Tags:
Iți recomandăm
Cine este iubitul Deei Maxer, de fapt, și cu ce se ocupă. Prima imagine cu chipul lui
Știri
Cine este iubitul Deei Maxer, de fapt, și cu ce se ocupă. Prima imagine cu chipul lui
Marius Tucă Show începe miercuri, 19 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Știri
Marius Tucă Show începe miercuri, 19 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr.…
Horoscop 19 noiembrie 2025: Direcții noi pentru Leu și Săgetător, și echilibru pentru Balanță și Gemeni
Mediafax
Horoscop 19 noiembrie 2025: Direcții noi pentru Leu și Săgetător, și echilibru pentru...
Trucul care te poate ajuta să ai facturi mai mici la căldură. Iată ce trebuie să faci în sezonul rece
Gandul.ro
Trucul care te poate ajuta să ai facturi mai mici la căldură. Iată...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Scene șocante la Târgul de Crăciun din Craiova. Două femei s-au luat la bătaie în mijlocul mulțimii: „Deja se simte spiritul sărbătorilor!”
Adevarul
Scene șocante la Târgul de Crăciun din Craiova. Două femei s-au luat la...
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Beat și cu permisul suspendat, un băcăuan a făcut prăpăd pe șosea
Mediafax
Beat și cu permisul suspendat, un băcăuan a făcut prăpăd pe șosea
Parteneri
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
Click.ro
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la...
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Digi 24
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
Digi24
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa...
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Care este cel mai rece loc de pe Pământ? Nu este cel la care te gândești
Descopera.ro
Care este cel mai rece loc de pe Pământ? Nu este cel la care te...
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Trucul care te poate ajuta să ai facturi mai mici la căldură. Iată ce trebuie să faci în sezonul rece
Gandul.ro
Trucul care te poate ajuta să ai facturi mai mici la căldură. Iată ce trebuie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Atenție! Urmează imagini absolut banale! Dorian Popa la bustul gol, cu Rolls-ul „parcat artistic” ...
Atenție! Urmează imagini absolut banale! Dorian Popa la bustul gol, cu Rolls-ul „parcat artistic” pe trecere
Patroana Crystal Dental iese din clinică cu un dosar suspect și fața brăzdată de plâns! Imagini ...
Patroana Crystal Dental iese din clinică cu un dosar suspect și fața brăzdată de plâns! Imagini în premieră după tragedie
Atmosferă tensionată la masa juraților de la Antena 1. Irina Fodor face dezvăluiri neașteptate despre ...
Atmosferă tensionată la masa juraților de la Antena 1. Irina Fodor face dezvăluiri neașteptate despre cei patru chefi
Jador a dat jumătate de milion pe un teren. Pentru moment casa lipsește
Jador a dat jumătate de milion pe un teren. Pentru moment casa lipsește
Cine este iubitul Deei Maxer, de fapt, și cu ce se ocupă. Prima imagine cu chipul lui
Cine este iubitul Deei Maxer, de fapt, și cu ce se ocupă. Prima imagine cu chipul lui
Liev Schreiber, dus de urgență la spital în New York. Actorul are dureri cumplite
Liev Schreiber, dus de urgență la spital în New York. Actorul are dureri cumplite
Vezi toate știrile
×